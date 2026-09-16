Golpistas usam prova de vida do INSS para tentar enganar idosos; Instituto orienta beneficiários
Criminosos abordam usuários com informações falsas e tentam criar sensação de urgência para obter dados ou induzir vítimas a realizar procedimentos
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Golpistas estão utilizando a prova de vida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) como estratégia para tentar enganar beneficiários, principalmente pessoas idosas. Segundo alerta divulgado durante entrevista com uma gerente de agência da Previdência Social, os criminosos costumam criar uma situação de urgência e ameaçar as vítimas com a possibilidade de suspensão do benefício.
A orientação é que os segurados não forneçam dados pessoais, não acessem links enviados por desconhecidos e não realizem procedimentos solicitados por pessoas que se apresentam como funcionários do INSS.
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De acordo com Daniela Carvalho, gerente de uma agência da Previdência Social em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, a prova de vida é realizada pelo próprio INSS por meio do cruzamento de informações disponíveis em bases governamentais.
Entre os procedimentos que podem ser utilizados para a comprovação estão registros de vacinação, renovação de documentos, emissão da nova carteira de identidade e o recebimento do benefício com biometria.
Como evitar o golpe
Em caso de dúvida, o segurado deve procurar os canais oficiais do INSS. A Central 135 e o aplicativo ou site Meu INSS são os meios indicados para buscar informações sobre o benefício.
Daniela também alertou que o instituto não envia pessoas uniformizadas ou com crachá até a residência do beneficiário para exigir a realização imediata da prova de vida. O INSS também não solicita que o segurado clique em links recebidos por mensagens para realizar o procedimento.
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A orientação é desconfiar de abordagens que utilizem ameaças, cobranças ou prazos imediatos para pressionar o beneficiário.
Segundo a gerente, atualmente não é necessário que o segurado compareça à agência apenas por existir um suposto cronograma ou período obrigatório para realizar a prova de vida. A comprovação é feita pelo próprio INSS a partir das informações disponíveis nas bases oficiais.