Doze gatos são encontrados mortos em 20 dias; tutora suspeita de envenenamento no Recife
Animais foram encontrados mortos com características semelhantes, segundo a tutora; caso foi registrado na Delegacia de Polícia do Meio Ambiente
Por
JC
Publicado em 16/09/2026 às 20:38
| Atualizado em 16/09/2026 às 20:40
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Doze gatos foram encontrados mortos em um intervalo de cerca de 20 dias em uma área residencial do Recife. Outros dois animais estão desaparecidos. A tutora Josiane, que cuida dos gatos com a ajuda de vizinhos, suspeita que os animais tenham sido envenenados.
Segundo Josiane, os gatos apresentaram características semelhantes antes de morrer. Ela afirma que, em um caso anterior, ocorrido em novembro do ano passado, animais teriam sido alvo de uma tentativa de envenenamento com uma substância conhecida popularmente como "chumbinho", colocada em uma pizza.
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A tutora também relatou que já houve reclamações de moradores sobre a presença dos animais no local e que teria recebido ameaças relacionadas aos gatos. Ela, no entanto, não apontou responsáveis pelas mortes.
O caso foi registrado por meio de um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia do Meio Ambiente. De acordo com Josiane, há câmeras próximas ao local e as imagens podem auxiliar na investigação.
Além dos animais mortos, alguns gatos sobreviveram. A principal preocupação da tutora agora é garantir a segurança dos que permanecem na região.
Josiane também busca apoio para a adoção dos animais, além de doações de ração e ajuda para a castração. Ela afirma ainda que procura organizações não governamentais que possam retirar os gatos do local.
Quem puder ajudar pode entrar em contato com Josiane pelo telefone (81) 99620-4921.
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