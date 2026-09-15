Homem é preso suspeito de importunação sexual dentro de van em Paulista

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Três mulheres denunciaram o passageiro, que teria cometido o ato enquanto gravava a situação com o celular

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Um homem de 54 anos foi preso em flagrante, suspeito de importunação sexual dentro de uma van de transporte coletivo em Paulista, no Grande Recife. Pelo menos três mulheres que estavam no veículo denunciaram o passageiro à polícia.

Segundo as vítimas, o homem teria se sentado próximo a elas e começado a tocar as próprias partes íntimas. Ainda de acordo com os relatos, ele utilizava o celular para gravar a situação.

As mulheres perceberam o que estava acontecendo, retiraram o celular das mãos do suspeito e registraram a situação em vídeos. Em seguida, procuraram a polícia para denunciar o caso.

Prisão

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e prendeu o homem em flagrante. Ele foi levado para uma delegacia, onde foi autuado pelo crime de importunação sexual.

As vítimas entregaram os registros feitos dentro do veículo às autoridades como parte da denúncia. Em um dos vídeos, uma delas relata o momento em que o homem teria se aproximado e iniciado a ação.

O caso foi registrado na região de Maranguape, em Paulista, e será investigado pelas autoridades.

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