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PRF apreende 232 kg de queijo sem refrigeração em Caetés

Mercadoria estava no banco traseiro de uma caminhonete que transportava mais de duas toneladas de queijo refrigerado para Palmares

Por JC Publicado em 14/09/2026 às 20:54 | Atualizado em 14/09/2026 às 21:31
PRF apreende 232 kg de queijo sem refrigeração em Caetés
PRF apreende 232 kg de queijo sem refrigeração em Caetés - PRF/Divulgação

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 232 quilos de queijo coalho que eram transportados sem refrigeração na manhã desta segunda-feira (14), na BR-424, em Caetés, no Agreste de Pernambuco.

A mercadoria estava no banco traseiro de uma caminhonete abordada durante uma fiscalização. O veículo também levava mais de duas toneladas de queijo armazenadas em duas câmaras frias.

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De acordo com a PRF, a carga havia saído de Venturosa, no Agreste, com destino a Palmares, na Zona da Mata Sul.

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Durante a abordagem, os policiais também constataram que o motorista não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o reboque estava com o licenciamento irregular. As infrações foram autuadas.

A Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro) foi acionada para tomar as medidas cabíveis em relação ao queijo transportado sem refrigeração.

Já a carga que estava refrigerada foi liberada para seguir viagem após a substituição do motorista por uma pessoa habilitada.

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