PRF apreende 232 kg de queijo sem refrigeração em Caetés
Mercadoria estava no banco traseiro de uma caminhonete que transportava mais de duas toneladas de queijo refrigerado para Palmares
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 232 quilos de queijo coalho que eram transportados sem refrigeração na manhã desta segunda-feira (14), na BR-424, em Caetés, no Agreste de Pernambuco.
A mercadoria estava no banco traseiro de uma caminhonete abordada durante uma fiscalização. O veículo também levava mais de duas toneladas de queijo armazenadas em duas câmaras frias.
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De acordo com a PRF, a carga havia saído de Venturosa, no Agreste, com destino a Palmares, na Zona da Mata Sul.
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Durante a abordagem, os policiais também constataram que o motorista não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o reboque estava com o licenciamento irregular. As infrações foram autuadas.
A Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro) foi acionada para tomar as medidas cabíveis em relação ao queijo transportado sem refrigeração.
Já a carga que estava refrigerada foi liberada para seguir viagem após a substituição do motorista por uma pessoa habilitada.