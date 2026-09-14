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Polícia desarticula quadrilha suspeita de aplicar golpe da falsa vaga de emprego no Recife

Criminosos atraíam vítimas para falsas entrevistas e usavam selfies e documentos para acessar contas bancárias e contratar empréstimos

Por JC Publicado em 14/09/2026 às 20:55 | Atualizado em 14/09/2026 às 20:58
Polícia desarticula quadrilha suspeita de aplicar golpe da falsa vaga de emprego no Recife
Polícia desarticula quadrilha suspeita de aplicar golpe da falsa vaga de emprego no Recife - TV Jornal/Reprodução

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Uma quadrilha suspeita de aplicar o golpe da falsa vaga de emprego deixou um prejuízo estimado em cerca de R$ 500 mil em Pernambuco, segundo a Polícia Civil. Ao menos seis pessoas foram vítimas do grupo, que estaria atuando no Recife desde julho.

De acordo com as investigações, os criminosos alugavam salas de coworking e atraíam candidatos a partir de currículos divulgados em plataformas de recrutamento e redes sociais. As vítimas eram chamadas para falsas entrevistas de emprego e recebiam formulários para preencher.

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Durante o procedimento, os suspeitos solicitavam documentos pessoais e uma selfie ou gravação do rosto, sob a justificativa de que as informações seriam usadas no cadastro da suposta empresa. Enquanto a vítima permanecia preenchendo os formulários, outro integrante do grupo acessava a conta bancária.

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Uma das vítimas, uma auxiliar administrativa de 54 anos, contou que recebeu o primeiro contato por WhatsApp. Ela foi chamada para uma seleção e recebeu um endereço para comparecer a uma sala na Zona Sul do Recife.

Segundo a mulher, durante a falsa entrevista, a suspeita pediu seu documento, uma selfie e que ela desligasse o celular. A vítima afirmou que não desconfiou da situação.

Após deixar o local, a mulher só percebeu o golpe quando verificou o celular, já próximo de casa. Ela encontrou mensagens do banco informando movimentações em sua conta. Uma delas registrava o acesso ao aplicativo bancário e outra informava que um financiamento de R$ 130 mil estava em análise.

Segundo o delegado Ernesto Novaes, responsável pelas investigações, o grupo utilizava a imagem captada durante a entrevista para conseguir acesso aos serviços bancários das vítimas.

"A vítima tomava conhecimento de que sua conta foi invadida, de que sua senha foi alterada e de que foi contraído ali um empréstimo, um financiamento de veículo", explicou o delegado.

Duas pessoas, de 23 e 26 anos, foram presas por suspeita de envolvimento no esquema. Uma mulher que aparece nas imagens de segurança e teria participado da abordagem de uma das vítimas também é investigada pela polícia.

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