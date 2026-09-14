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Lutadora de jiu-jitsu reage a assalto e entra em luta corporal com suspeitos em Piedade

Mulher contou que segurou a perna de um dos homens durante a abordagem; suspeito foi contido por populares após fugir de bicicleta com o celular

Por JC Publicado em 14/09/2026 às 20:54 | Atualizado em 14/09/2026 às 21:00
Lutadora de jiu-jitsu reage a assalto e entra em luta corporal com suspeitos em Piedade
Lutadora de jiu-jitsu reage a assalto e entra em luta corporal com suspeitos em Piedade - Cortesia

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Uma lutadora de jiu-jitsu reagiu a um assalto na orla de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, e entrou em luta corporal com dois suspeitos. Um dos homens foi contido por populares pouco depois da ação.

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Segundo a vítima, ela estava na orla acompanhada de amigos quando percebeu a aproximação dos dois homens. Durante a abordagem, um dos suspeitos tomou o celular dela.

“Eu já fiquei desconfortável, comecei a mandar meus amigos para ir embora. O cara só chegou, começou a pedir o celular. O instinto que eu tive foi de segurar o celular e aí eu entrei em luta com ele”, contou.

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A mulher afirmou que usou conhecimentos de jiu-jitsu para tentar imobilizar o suspeito. Ela segurou a perna dele na tentativa de derrubá-lo, mas o comparsa interveio e começou a agredi-la para que o homem conseguisse escapar.

Durante a luta, o short do suspeito caiu. Ele ficou apenas de cueca e conseguiu fugir de bicicleta levando o celular da vítima. A mulher correu atrás dele e pediu ajuda.

“Aí eu saí correndo atrás dele: ‘Bandido, bandido, ladrão, pega ele!’. A população conseguiu lá pegar ele. Todo mundo me ajudou, ainda bem”, relatou.

A vítima disse que não viu os suspeitos portando armas durante o assalto. Apesar de ter reagido à abordagem, ela recomendou que outras pessoas não façam o mesmo em situações semelhantes.

“Um conselho para todo mundo: não reagir. Em nenhum momento eu vi ele com faca nem com arma”, afirmou.

O suspeito foi contido por populares e preso. As circunstâncias da ocorrência devem ser investigadas pelas autoridades.

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