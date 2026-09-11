Mini Chef da TV Jornal está com inscrições abertas e prêmio de R$ 1,5 mil; saiba como participar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Reality show é voltado para os pequenos que têm habilidades na cozinha e querem uma chance de aparecer na programação da emissora

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A TV Jornal está com inscrições abertas para o Mini Chef, programa de competição culinária voltada para crianças de 12 a 16 anos de idade! O reality show irá agitar a programação da emissora ao revelar os mais novos talentos da gastronomia pernambucana.

Com patrocínio da Treloso, Tambaú e Senac, o projeto segue com inscrições abertas até o próximo domingo (13). Para os interessados, basta gravar um vídeo de até 3 minutos mostrando um preparo de receita.

Os selecionados irão participar do Mini Chef, que tem o prêmio final de R$ 1.500! Esta é a chance dos pequenos talentos participarem de uma aventura gastronômica e ainda aparecer na TV Jornal.

Como se inscrever no Mini Chef?

Confira o passo a passo para se inscrever no Mini Chef: