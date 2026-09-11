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Mini Chef da TV Jornal está com inscrições abertas e prêmio de R$ 1,5 mil; saiba como participar

Reality show é voltado para os pequenos que têm habilidades na cozinha e querem uma chance de aparecer na programação da emissora

Por JC360 Publicado em 11/09/2026 às 17:39 | Atualizado em 11/09/2026 às 18:58
Mini Chef é o reality show gastronômico da TV Jornal
Mini Chef é o reality show gastronômico da TV Jornal - Artes JC

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A TV Jornal está com inscrições abertas para o Mini Chef, programa de competição culinária voltada para crianças de 12 a 16 anos de idade! O reality show irá agitar a programação da emissora ao revelar os mais novos talentos da gastronomia pernambucana.

Com patrocínio da Treloso, Tambaú e Senac, o projeto segue com inscrições abertas até o próximo domingo (13). Para os interessados, basta gravar um vídeo de até 3 minutos mostrando um preparo de receita.

Os selecionados irão participar do Mini Chef, que tem o prêmio final de R$ 1.500! Esta é a chance dos pequenos talentos participarem de uma aventura gastronômica e ainda aparecer na TV Jornal.

Como se inscrever no Mini Chef?

Confira o passo a passo para se inscrever no Mini Chef:

  1. Grave um vídeo: Produza um vídeo de até 3 minutos mostrando o preparo de uma receita especial da sua preferência. Capriche na apresentação e no entusiasmo!
  2. Envie pelo WhatsApp: Mande o vídeo para o número (81) 99174-8593.
  3. Fique atento aos prazos: As inscrições vão até o dia 13/09.

Clique aqui e faça a inscrição!

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