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Motorista por aplicativo e passageiro são baleados em Olinda; carro ficou crivado pelos disparos

Investigação inicial aponta que o passageiro, suspeito de ter cometido um tripo homicídio, era o alvo dos atiradores; motorista foi socorrido

Por JC Publicado em 10/09/2026 às 7:48
Veículo ficou crivado de balas
Veículo ficou crivado de balas - Reprodução/TV Jornal

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Um motorista por aplicativo foi baleado durante o serviço na noite desta quarta-feira (9), no bairro de Jardim Brasil, em Olinda. A suspeita inicial é que o alvo dos atiradores era o passageiro, um jovem de 19 anos, que também foi baleado.

De acordo com a apuração da repórter Cinthia Ferreira, da TV Jornal, o passageiro havia solicitado uma corrida com destino para o terminal de Jardim Brasil por volta das 22h. No momento do desembarque, a série de disparos de arma de fogo começou.

O veículo, um Nissan Versa branco, ficou crivado pelos disparos. Durante a reportagem, foi contabilizado superficialmente no mínimo 18 perfurações em diferentes partes do carro. A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) apura se o carro já estava sendo perseguido durante a corrida ou se os atiradores esperavam no terminal.

O condutor do carro, um rapaz de 24 anos, foi baleado nas costas e conseguiu dirigir até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Olinda, onde o veículo foi recolhido pela PCPE e posteriormente transferido para o Hospital Miguel Arraes.

Já o alvo dos criminosos também foi atingido por algumas das balas e socorrido para o Hospital da Restauração, no Recife. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por suspeita de um triplo homicídio. No momento da ação, portava uma pistola .40.

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