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Incêndio atinge apartamento no quinto andar de prédio na Região Metropolitana do Recife

Quatro viaturas foram mobilizadas durante a madrugada desta quinta-feira (10); equipes evacuaram os andares superiores do edifício

Por JC Publicado em 10/09/2026 às 9:22 | Atualizado em 10/09/2026 às 9:42
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Janela da sala do apartamento após o controle do incêndio, na manhã desta quinta-feira (10) - Cortesia/@candeiasordinario_oficial

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Um incêndio atingiu um apartamento localizado no quinto andar de um edifício no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado durante a madrugada desta quinta-feira (10) para combater as chamas.

Quatro viaturas foram empregadas na ocorrência. As equipes atuaram no controle do fogo e, durante a operação, realizaram a evacuação dos andares superiores do prédio como medida de segurança.

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Bombeiros controlaram as chamas

De acordo com o CBMPE, a atuação das equipes permitiu preservar os demais apartamentos do edifício. Não houve registro de vítimas atendidas pelos bombeiros durante a ocorrência.

Após o combate às chamas e a conclusão da evacuação dos moradores dos andares superiores, a ocorrência foi encerrada. O Corpo de Bombeiros informou que o incêndio foi controlado.

Confira o momento do incêndio

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