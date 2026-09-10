Incêndio atinge apartamento no quinto andar de prédio na Região Metropolitana do Recife
Quatro viaturas foram mobilizadas durante a madrugada desta quinta-feira (10); equipes evacuaram os andares superiores do edifício
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Um incêndio atingiu um apartamento localizado no quinto andar de um edifício no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado durante a madrugada desta quinta-feira (10) para combater as chamas.
Quatro viaturas foram empregadas na ocorrência. As equipes atuaram no controle do fogo e, durante a operação, realizaram a evacuação dos andares superiores do prédio como medida de segurança.
Bombeiros controlaram as chamas
De acordo com o CBMPE, a atuação das equipes permitiu preservar os demais apartamentos do edifício. Não houve registro de vítimas atendidas pelos bombeiros durante a ocorrência.
Após o combate às chamas e a conclusão da evacuação dos moradores dos andares superiores, a ocorrência foi encerrada. O Corpo de Bombeiros informou que o incêndio foi controlado.
Confira o momento do incêndio
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