Incêndio atinge apartamento no quinto andar de prédio na Região Metropolitana do Recife

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Quatro viaturas foram mobilizadas durante a madrugada desta quinta-feira (10); equipes evacuaram os andares superiores do edifício

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Um incêndio atingiu um apartamento localizado no quinto andar de um edifício no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado durante a madrugada desta quinta-feira (10) para combater as chamas.

Quatro viaturas foram empregadas na ocorrência. As equipes atuaram no controle do fogo e, durante a operação, realizaram a evacuação dos andares superiores do prédio como medida de segurança.

Bombeiros controlaram as chamas

De acordo com o CBMPE, a atuação das equipes permitiu preservar os demais apartamentos do edifício. Não houve registro de vítimas atendidas pelos bombeiros durante a ocorrência.

Após o combate às chamas e a conclusão da evacuação dos moradores dos andares superiores, a ocorrência foi encerrada. O Corpo de Bombeiros informou que o incêndio foi controlado.

Confira o momento do incêndio