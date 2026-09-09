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Homem é agredido dentro de farmácia e cachorro morre após levar paulada durante confusão no Recife

Casal foi perseguido por grupo que invadiu a farmácia; cachorro tentou proteger o tutor, levou uma paulada e morreu após a confusão

Por JC Publicado em 09/09/2026 às 18:45 | Atualizado em 09/09/2026 às 18:47
Homem é agredido dentro de farmácia e cachorro morre após levar paulada durante confusão no Recife
Homem é agredido dentro de farmácia e cachorro morre após levar paulada durante confusão no Recife - TV Jornal/Reprodução

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Uma briga terminou com duas pessoas feridas, um cachorro morto e um prejuízo de mais de R$ 1 mil dentro de uma farmácia. O caso foi registrado no Recife e as imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um grupo entra no estabelecimento perseguindo um casal.

Segundo o proprietário da farmácia, Leandro, um homem de camisa branca entrou no local enquanto era perseguido por três pessoas. Em seguida, os suspeitos invadiram o estabelecimento e começaram a agredi-lo com pauladas.

Durante a confusão, uma mulher que acompanhava o homem também foi atingida. Nas imagens, ela aparece com um ferimento na cabeça.

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O cachorro que estava próximo ao homem tentou defendê-lo e acabou sendo atingido por uma paulada. Segundo o proprietário da farmácia, o animal caiu no chão, chegou a se levantar posteriormente e saiu do local, mas morreu pouco tempo depois.

A briga também provocou danos ao estabelecimento. Produtos como perfumes e shampoos foram derrubados durante a confusão. O proprietário estima que o prejuízo tenha ultrapassado R$ 1 mil.

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A Polícia Militar foi acionada e chegou ao local cerca de cinco minutos depois, segundo Leandro. Os envolvidos foram retirados do estabelecimento, mas o proprietário afirmou não ter acompanhado o que aconteceu depois.

O comerciante também esclareceu que um homem que aparece nas imagens usando uma camisa azul e boné vermelho é funcionário do estabelecimento e não participou das agressões.

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