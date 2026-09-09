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Caminhão tomba após perder controle e atinge muro e táxi no Recife

Motorista ficou ferido, e acidente deixou muro, barraca e táxi danificados; caminhão foi retirado do local na tarde desta terça-feira (9)

Por JC Publicado em 09/09/2026 às 18:20
Caminhão tomba após perder controle e atinge muro e táxi no Recife
Caminhão tomba após perder controle e atinge muro e táxi no Recife - Cortesia

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Um caminhão que fazia entrega de alimentos para uma creche municipal tombou após perder o controle em uma ladeira na Zona Norte do Recife. O veículo bateu em um muro e atingiu um táxi que estava estacionado na via. O acidente aconteceu após o motorista relatar que os pneus começaram a derrapar.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o caminhão desce a rua desgovernado, derrapa e tomba. O motorista estava sozinho no veículo e sofreu ferimentos leves, principalmente no braço. Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O acidente provocou danos no muro de uma residência, no teto de uma barraca de lanches e no táxi atingido. O carro teve o vidro quebrado e portas amassadas.

Segundo um morador, o motorista conseguiu realizar a entrega dos alimentos antes do acidente e não deixou as crianças da creche sem a alimentação.

A rua onde ocorreu o acidente é estreita e bastante inclinada. De acordo com informações repassadas pelo motorista aos moradores, ele precisou descer de ré por causa das características da via.

A situação dos pneus do caminhão também chamou a atenção de moradores. Eles questionaram as condições do veículo para trafegar por uma área com ladeiras.

A equipe da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) esteve no local para registrar a ocorrência e orientar os envolvidos sobre os procedimentos após o acidente.

Retirada

Na tarde desta terça-feira (9), o caminhão já estava sendo retirado do local. A remoção é necessária para liberar a via e permitir o trânsito na área.

Os responsáveis pelos imóveis e pelo táxi atingido aguardam uma solução para os prejuízos provocados pelo acidente.

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