Pai é autuado por homicídio de trânsito após bebê de 6 meses morrer em sinistro de moto em Jaboatão

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Homem, de 37 anos, admitiu ter consumido álcool antes de conduzir a motocicleta. Criança era transportada em um sling e morreu após a queda

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Um homem de 37 anos foi autuado em flagrante por homicídio de trânsito com dolo eventual após a filha, de apenas 6 meses, morrer em um sinistro de trânsito em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

O caso aconteceu por volta das 19h40, na Estrada de Manassu. Segundo a Polícia Civil, o homem conduzia uma motocicleta com a esposa e a bebê, que era transportada em um sling, quando perdeu o controle do veículo. Os três caíram.

A criança foi socorrida para a UPA do Curado 2, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com a polícia, havia sinais de consumo de bebida alcoólica. O homem admitiu ter ingerido álcool antes de conduzir a motocicleta.

A mãe da criança foi ouvida como testemunha e liberada. O homem permanece detido e deverá passar por audiência de custódia.

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