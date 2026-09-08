Pai é autuado por homicídio de trânsito após bebê de 6 meses morrer em sinistro de moto em Jaboatão
Homem, de 37 anos, admitiu ter consumido álcool antes de conduzir a motocicleta. Criança era transportada em um sling e morreu após a queda
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Um homem de 37 anos foi autuado em flagrante por homicídio de trânsito com dolo eventual após a filha, de apenas 6 meses, morrer em um sinistro de trânsito em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.
O caso aconteceu por volta das 19h40, na Estrada de Manassu. Segundo a Polícia Civil, o homem conduzia uma motocicleta com a esposa e a bebê, que era transportada em um sling, quando perdeu o controle do veículo. Os três caíram.
A criança foi socorrida para a UPA do Curado 2, mas não resistiu aos ferimentos.
Ainda de acordo com a polícia, havia sinais de consumo de bebida alcoólica. O homem admitiu ter ingerido álcool antes de conduzir a motocicleta.
A mãe da criança foi ouvida como testemunha e liberada. O homem permanece detido e deverá passar por audiência de custódia.