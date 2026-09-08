Crianças passam mal após banho de mar na Praia do Janga, em Paulista; família suspeita de contaminação

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Cinco crianças apresentaram vômitos e diarreia após banho de mar; mães afirmam que local próximo a canal não tinha sinalização sobre condições da água

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Cinco crianças passaram mal após tomar banho de mar na Praia do Janga, em Paulista, no Grande Recife, no último sábado (5). Segundo as famílias, os sintomas começaram cerca de 24 horas depois do passeio. Três filhos da vendedora Bruna Michelle e dois filhos da vizinha dela apresentaram vômitos intensos, diarreia e sinais de desidratação. Há suspeita de infecção bacteriana.

Ana Laura, de 3 anos, Daniel Henrique, de 7, e Danilo Roberto, de 12, foram levados para atendimento médico. A criança mais nova também apresentou alterações na pele.

Bruna contou que levou os três filhos à praia para brincar. Segundo ela, as crianças entraram em uma área com uma areia mais escura e fofa, onde havia lama. A mãe afirmou que só depois descobriu que o material seria proveniente de um canal que despeja água no mar.

"A praia estava bem seca, estava só areia e tinha uma areia mais pretinha. Quando a gente botava o pé, meio que afundava. Eu falei para eles que era areia movediça e a gente brincou muito nessa areia. Só que depois eu fiquei sabendo que era lama do canal", relatou.

Após o passeio, as crianças começaram a apresentar os sintomas. Bruna contou que enfrentou dificuldades para levar os filhos ao hospital por estar sozinha e não ter suporte naquele momento.

"Ela começou a vomitar, começou a ter uma diarreia muito feia. A diarreia dela é preta. De tanto eu limpar vômito, de tanto fazer isso, eu sou mãe solo, estava sozinha com os três e foi um desespero", disse.

Os filhos da dona de casa Mayara, Samuel Rodrigues, de 13 anos, e Sofia, de 8, também apresentaram vômitos e outros sintomas após o banho de mar. De acordo com a mãe, as crianças precisaram ser levadas ao hospital, onde receberam soro e medicamentos e ficaram em observação.

"Depois que chegaram da praia, começaram a vomitar sem parar, ir ao banheiro e não estavam se sentindo bem. Não estavam se alimentando e ficaram desidratados", contou Mayara.

Mãe faz alerta nas redes sociais

Depois do episódio, Bruna gravou um vídeo e publicou nas redes sociais para alertar outros pais sobre os riscos no local. Segundo ela, a intenção não era apontar culpados, mas chamar atenção para a necessidade de sinalização.

"Eu quero levar com esse vídeo é que coloquem sinalização. As pessoas precisam ser sinalizadas exatamente num local que não está apropriado para banho", afirmou.

A mãe também destacou que não sabia que a área poderia oferecer risco quando levou os filhos para brincar.

"Eu sei o que aconteceu porque eu levei eles ali. Eu não sou culpada porque eu não sabia", declarou.



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