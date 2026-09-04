Homem de 58 anos é preso suspeito de estuprar adolescente de 16 anos em Paulista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Suspeito teria atraído vítima para dentro de casa com a promessa de oferecer um serviço; outro caso de estupro de vulnerável também foi registrado

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Um homem de 58 anos foi preso em flagrante, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, suspeito de cometer estupro e estupro de vulnerável. Segundo informações repassadas à reportagem, o principal alvo seria um adolescente de 16 anos, que morava nas proximidades da residência do suspeito.

De acordo com o relato da mãe do adolescente, o homem costumava oferecer dinheiro, biscoitos e pequenos serviços ao garoto, que também já teria lavado a motocicleta dele. Na noite dessa quinta-feira (3), o adolescente teria ido até a casa do suspeito após ser chamado para realizar um serviço.

Ainda segundo a mãe, o adolescente relatou que o homem tentou dopá-lo e, posteriormente, o levou para um quarto, onde teria cometido o abuso.

Os gritos do adolescente chamaram a atenção de moradores da comunidade, que foram até o imóvel. Durante a movimentação, uma menina de 9 anos, amiga do adolescente, teria chegado ao local e, segundo a família, visto o suspeito sem roupas e expondo as partes íntimas para ela. O episódio também teria motivado a autuação por estupro de vulnerável.

A mãe da menina contou que os moradores acionaram a polícia após perceberem o que havia acontecido. O suspeito foi localizado e preso em flagrante.

A mãe do adolescente pediu que possíveis outras vítimas procurem a Delegacia de Paulista para denunciar o homem. Segundo ela, adolescentes podem ter medo ou vergonha de contar situações de violência, o que pode dificultar a identificação de outros casos.

O homem foi encaminhado às autoridades competentes e deverá responder pelos crimes investigados. As circunstâncias dos casos ainda serão apuradas pela Polícia Civil.



Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

