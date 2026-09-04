Homem de 58 anos é preso suspeito de estuprar adolescente de 16 anos em Paulista
Suspeito teria atraído vítima para dentro de casa com a promessa de oferecer um serviço; outro caso de estupro de vulnerável também foi registrado
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Um homem de 58 anos foi preso em flagrante, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, suspeito de cometer estupro e estupro de vulnerável. Segundo informações repassadas à reportagem, o principal alvo seria um adolescente de 16 anos, que morava nas proximidades da residência do suspeito.
De acordo com o relato da mãe do adolescente, o homem costumava oferecer dinheiro, biscoitos e pequenos serviços ao garoto, que também já teria lavado a motocicleta dele. Na noite dessa quinta-feira (3), o adolescente teria ido até a casa do suspeito após ser chamado para realizar um serviço.
Ainda segundo a mãe, o adolescente relatou que o homem tentou dopá-lo e, posteriormente, o levou para um quarto, onde teria cometido o abuso.
Os gritos do adolescente chamaram a atenção de moradores da comunidade, que foram até o imóvel. Durante a movimentação, uma menina de 9 anos, amiga do adolescente, teria chegado ao local e, segundo a família, visto o suspeito sem roupas e expondo as partes íntimas para ela. O episódio também teria motivado a autuação por estupro de vulnerável.
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A mãe da menina contou que os moradores acionaram a polícia após perceberem o que havia acontecido. O suspeito foi localizado e preso em flagrante.
A mãe do adolescente pediu que possíveis outras vítimas procurem a Delegacia de Paulista para denunciar o homem. Segundo ela, adolescentes podem ter medo ou vergonha de contar situações de violência, o que pode dificultar a identificação de outros casos.
O homem foi encaminhado às autoridades competentes e deverá responder pelos crimes investigados. As circunstâncias dos casos ainda serão apuradas pela Polícia Civil.