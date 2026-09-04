Família de jovem assassinada na BR-101 participa de missa de sétimo dia e cobra justiça

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Maria Luiza, de 18 anos, foi encontrada morta às margens da BR-101; corpo apresentava disparos de arma de fogo e sinais de violência

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Familiares e amigos de Maria Luiza, de 19 anos, participaram, nesta sexta-feira (4), da missa de sétimo dia da jovem, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife. Durante a cerimônia, a família voltou a cobrar justiça pela morte da vítima.

Maria Luiza foi encontrada morta às margens da BR-101. Segundo informações da família, o corpo apresentava disparos de arma de fogo e sinais de violência.

Investigação

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A família de Maria Luiza pede que o crime seja esclarecido e que os responsáveis sejam identificados.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a motivação do assassinato ou sobre possíveis suspeitos.



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