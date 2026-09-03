PM baleado na cabeça em Água Preta recebe alta e agradece apoio
Mateus Silva Almeida Canabarro, de 29 anos, foi atingido durante uma discussão com outro policial militar, que estava de folga no momento do caso
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O policial militar Mateus Silva Almeida Canabarro, de 29 anos, recebeu alta hospitalar após ser baleado na cabeça durante uma discussão com outro PM, em Água Preta, na Mata Sul de Pernambuco. O caso aconteceu quando Mateus foi ao local para atender a uma denúncia de som alto e encontrou o colega de farda.
O policial que efetuou o disparo estava de folga no momento da ocorrência. Após a discussão, ele atirou contra Mateus, que foi atingido na cabeça. O soldado responsável pelo disparo está preso preventivamente.
Após receber alta, Mateus gravou um vídeo relatando como está e agradecendo às pessoas que acompanharam sua recuperação. O vídeo foi enviado com exclusividade à TV Jornal. Na gravação, o policial afirma que está em casa com a família e que ainda enfrenta algumas limitações, mas segue se recuperando.
“Sem Deus nada seria possível. Graças a Deus deu certo, tô aqui, tô bem. Obviamente, minhas limitações, claro, mas devagarzinho a gente vai chegar lá”, afirmou Mateus.
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O policial também agradeceu à esposa, aos amigos, aos pais e à Polícia Militar de Pernambuco pelo apoio recebido durante o período de internação.