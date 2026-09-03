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Mulher mantém abrigo improvisado com 68 cães e gatos para adoção no Recife

Aos 64 anos, Dona Ivanise adaptou a própria casa para acolher animais abandonados e agora busca ajuda para concluir a reforma do espaço

Por JC Publicado em 03/09/2026 às 19:28
Mulher mantém abrigo improvisado com 68 cães e gatos para adoção no Recife
Mulher mantém abrigo improvisado com 68 cães e gatos para adoção no Recife - TV Jornal/Reprodução

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Uma casa no bairro do Recife foi transformada em um abrigo improvisado para 68 animais resgatados de situações de abandono. Aos 64 anos, Dona Ivanise mantém 48 cães e 20 gatos no local, que também funciona como espaço para acolhimento enquanto os animais aguardam adoção.

Para acomodar os bichos, a idosa adaptou a própria residência com telas, grades e pequenos cômodos de alvenaria. Segundo ela, parte dos animais também passou por castração.

A manutenção do abrigo é feita principalmente com a renda de uma aposentadoria. Dona Ivanise mora no imóvel com uma irmã, que também é aposentada e ajuda nas despesas. A protetora conta ainda com contribuições eventuais de uma organização não governamental.

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É uma luta, viu? Porque tem que batalhar bastante para dar comida a eles. Aí eu tenho uma ajuda. Não é aquela ajuda, mas tem uma ajuda, assim, de vez em quando, de uma ONG”, contou.

Além dos gastos com alimentação e cuidados dos animais, Dona Ivanise tenta concluir uma reforma no espaço. A obra, segundo ela, precisa de materiais como cerâmica, cimento e areia para melhorar as condições do abrigo.

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“O apelo que eu tô pedindo é que as pessoas possam ajudar a melhorar a situação deles. Eles estão precisando mais ter um pouquinho mais de conforto”, afirmou.

Os 68 animais estão disponíveis para adoção. Quem quiser ajudar também pode contribuir com itens como ração e materiais de construção.

As doações podem ser feitas pelo Pix informado pela protetora, por meio do número de celular (81) 986321469.

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