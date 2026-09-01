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Suspeito de atear fogo na casa da ex-companheira é procurado em Igarassu

Mulher afirma ter recebido ameaças antes do incêndio; segundo vizinhos, homem já havia invadido o imóvel e descumprido medidas protetivas

Por JC Publicado em 01/09/2026 às 20:42
Suspeito de atear fogo na casa da ex-companheira é procurado em Igarassu
Suspeito de atear fogo na casa da ex-companheira é procurado em Igarassu - TV Jornal/Reprodução

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Um homem é procurado pela polícia suspeito de invadir e atear fogo na casa da ex-companheira, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. O incêndio aconteceu na Rua Flor de Maracujá, no Loteamento Agamenon Magalhães, após a mulher sair para trabalhar.

Vizinhos perceberam as chamas e ajudaram a controlar o fogo até a chegada do Corpo de Bombeiros. Três cães que estavam na residência sobreviveram. Garrafas de álcool foram encontradas no imóvel após o incêndio.

Segundo a vítima, uma operadora de caixa de 33 anos, ela havia se encontrado com o ex-companheiro momentos antes do incêndio. Os dois discutiram após o homem ter invadido a residência durante a madrugada e levado roupas e uma bomba de água.

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Durante o encontro, a mulher gravou ameaças feitas pelo suspeito. De acordo com o relato dela, o homem afirmou que ela deveria reatar o relacionamento até quinta-feira e fez ameaças caso isso não acontecesse.

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A vítima afirma ainda que o ex-companheiro já havia invadido a casa outras vezes e provocado danos no imóvel. Segundo vizinhos, ele teria quebrado janelas, cadeado e refletores durante uma invasão recente.

Quinze dias antes, o homem também teria pichado a sigla "CV", em referência ao Comando Vermelho, no muro da residência. Câmeras de monitoramento do local também teriam sido danificadas.

A mulher já conseguiu quatro medidas protetivas contra o ex-companheiro e afirma estar com medo de ser novamente atacada. Após o incêndio, ela diz temer pela própria segurança e pela do filho, de 13 anos.

O caso é investigado pelas autoridades. O suspeito ainda não foi localizado.

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