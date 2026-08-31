Técnicos e auxiliares de enfermagem fazem paralisação de 48 horas e ameaçam greve no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Categoria cobra diferenças no pagamento e anuncia assembleia nesta terça-feira (1º) para decidir sobre possível greve por tempo indeterminado

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Técnicos e auxiliares de enfermagem realizam, nesta segunda-feira (31), uma paralisação de 48 horas no Recife para cobrar o pagamento que consideram correto do piso da categoria. Os trabalhadores se concentraram em frente à Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), na Rua 24 de Agosto, no bairro de Santo Amaro, área central da capital. Segundo os representantes da mobilização, caso não haja avanço nas negociações, uma greve por tempo indeterminado poderá ser deflagrada.

A mobilização começou mais cedo em frente ao Hospital de Câncer de Pernambuco, na Avenida Cruz Cabugá, onde provocou retenções no trânsito. Com a atuação de agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), o fluxo de veículos começou a ser normalizado na região enquanto os manifestantes seguiram para a sede da Secretaria de Saúde.

Categoria cobra diferenças no piso da enfermagem

De acordo com um representante dos trabalhadores, os salários estão sendo pagos normalmente, mas existem diferenças relacionadas ao piso da enfermagem. Segundo ele, a remuneração é composta pela parcela paga pelas unidades de saúde e pelo complemento da Assistência Financeira Complementar (AFC), enviado pelo governo.

"A contrapartida de cada hospital está sendo paga, porém o piso da enfermagem hoje é a junção do que o hospital paga e do que o governo manda. O que o governo manda, a governadora junto com essas unidades hospitalares estão pagando a menor, estão pagando de forma errada", afirmou.

Ainda segundo o representante, alguns técnicos de enfermagem acumulam valores superiores a R$ 20 mil em diferenças desde 2023. A categoria reivindica que os valores sejam calculados e pagos de acordo com o piso estabelecido para os profissionais.

A paralisação foi convocada por 48 horas com o objetivo de abrir negociações. Caso não haja acordo, os trabalhadores informaram que realizarão uma nova concentração nesta terça-feira (1º), em frente ao Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip). No local, uma assembleia deverá discutir a possibilidade de deflagração de uma greve por tempo indeterminado.

SES-PE contesta reivindicação

Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco afirmou que os repasses referentes ao Piso da Enfermagem estão em dia e que não existem pendências com a rede estadual, Organizações Sociais de Saúde (OSS) ou entidades filantrópicas.

Segundo a pasta, desde 2023, aproximadamente R$ 1,48 bilhão foram repassados à categoria. A SES-PE também informou que não havia sido comunicada oficialmente sobre uma eventual paralisação.

A Santa Casa do Recife, por sua vez, negou a existência de salários atrasados. A instituição informou que o movimento organizado pelo Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Pernambuco (SATENPE) reivindica valores da Assistência Financeira Complementar referentes ao período de maio a agosto de 2023.

Segundo a Santa Casa, esses valores ainda estão em apuração e dependem de repasse do poder público. A mobilização reúne profissionais de diferentes unidades de saúde.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

