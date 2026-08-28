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Homem é preso suspeito de tentar matar companheira a facadas na Região Metropolitana do Recife

Mulher de 24 anos foi atingida por pelo menos cinco golpes durante uma discussão na segunda-feira (24); suspeito foi localizado nesta quinta (27)

Por JC Publicado em 28/08/2026 às 9:58
Preso homem suspeito de esfaquear a esposa
Preso homem suspeito de esfaquear a esposa - Reprodução/TV Jornal

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Uma mulher de 24 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio na madrugada da segunda-feira (24), no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife. Segundo familiares, ela e o companheiro discutiram depois que o homem pediu dinheiro para comprar drogas e, diante da negativa, pegou uma faca e desferiu pelo menos cinco golpes contra a vítima.

A mulher foi socorrida para o Hospital da Restauração (HR) e, posteriormente, transferida para o Hospital Alfa. Após a agressão, o suspeito teria fugido do local.

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Suspeito foi encontrado e levado ao DHPP

Na tarde desta quinta-feira (27), ele foi localizado na Estrada do Morro da Conceição, onde estava sendo agredido por populares que o reconheceram como o homem suspeito de esfaquear a companheira.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 11º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionadas para atender uma ocorrência de agressão física na Estrada do Morro da Conceição. No local, os policiais foram informados de que o homem agredido havia sido reconhecido como suspeito do crime ocorrido na segunda-feira.

Após confirmar a identidade, os policiais capturaram o suspeito, que foi levado inicialmente para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, depois, conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis. Segundo familiares, a mãe da vítima também esteve no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para prestar depoimentos e reconhecer o homem como o suspeito do crime.

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