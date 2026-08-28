Confeiteira perde tudo após incêndio atingir loja de doces na Região Metropolitana do Recife

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Fogo começou durante a produção de alimentos e destruiu materiais e equipamentos; prejuízo estimado pela proprietária chega a R$ 15 mil

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Uma confeiteira perdeu materiais e equipamentos de trabalho após um incêndio atingir o estabelecimento onde mantém uma loja de doces, na Rua Noel Rosa, no Curado 2, na tarde desta quinta-feira (27). Segundo Isabella Albuquerque, de 34 anos, o prejuízo está estimado entre R$ 12 mil e R$ 15 mil.

A confeiteira contou que estava produzindo empadão no forno quando se sentou para atender uma ligação e ouviu um forte barulho de explosão, semelhante ao de um transformador. Quando deixou o local, as chamas já haviam avançado e chegado à rua.

A casa da família fica ao lado do estabelecimento, e as filhas de Isabella estavam dormindo no quarto no momento em que o fogo começou. Elas foram retiradas do imóvel em segurança.

Loja era fonte de renda da família

Isabella afirma que acredita que o fogo tenha começado na mangueira do botijão de gás do forno, mas ainda não tem certeza sobre a causa. A confeitaria é a principal fonte de renda da família, e o marido também trabalha no local, onde vende tortas.

Com a perda dos materiais e equipamentos, a confeiteira busca ajuda para reconstruir o estabelecimento e voltar a trabalhar.

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