Trabalhador morre após sofrer choque elétrico no teto de empresarial no Centro do Recife
Homem realizava serviço de impermeabilização quando sofreu descarga elétrica; Samu esteve no local e constatou o óbito nesta quarta (26)
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Um trabalhador morreu após sofrer um choque elétrico enquanto realizava um serviço no teto de um empresarial na Rua do Progresso, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, nesta quarta-feira (26).
Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para uma ocorrência de possível choque elétrico com vítima em óbito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local e, de acordo com informações repassadas às equipes, constatou a morte do homem.
De acordo com testemunhas, o trabalhador estava sozinho no teto do imóvel e realizava um serviço de colocação de manta impermeabilizante. Ele teria sofrido a descarga elétrica durante a execução do trabalho.
Neoenergia foi acionada para desligar energia
O Corpo de Bombeiros informou que não conseguiu acessar imediatamente o local onde estava a vítima devido ao risco de a área ainda estar energizada. A Neoenergia foi acionada para realizar o desligamento da energia e garantir a segurança dos profissionais.
Equipes do Instituto de Criminalística foram ao local para realizar a perícia. Após a liberação da área, o Corpo de Bombeiros faria o acesso ao teto para a remoção do corpo, com apoio do Instituto de Medicina Legal (IML).
Um trabalhador que atua nas proximidades contou que ouviu um grito vindo do teto do empresarial. Segundo ele, inicialmente, as pessoas pensaram que alguém estivesse brincando, mas depois perceberam que o homem estava imóvel e acionaram ajuda.
A identidade e a idade da vítima ainda não foram divulgadas. As circunstâncias exatas do acidente deverão ser esclarecidas pela perícia.
O que diz a Neoenergia
Em nota, a Neoenergia informou que o acidente ocorreu na área interna do imóvel e não teve relação com a rede de distribuição de energia elétrica da empresa.
"Ainda assim, uma equipe foi ao local, a pedido do Corpo de Bombeiros, para auxiliar o serviço da corporação", informou a companhia.