Mulher denuncia professor de academia após ser assediada e mordida na Região Metropolitana do Recife

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Professor já havia sido desligado após denúncia de importunação, mas retornou às atividades nesta semana; vítima pediu cancelamento da matrícula

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Uma mulher de 25 anos denuncia ter sido assediada e mordida por um professor de academia no bairro do Passarinho, na Zona Norte do Recife. Segundo a vítima, o caso aconteceu em maio deste ano e o profissional já havia feito outros comentários e abordagens de teor sexual contra ela. As informações são de Suelen Brainer, da TV Jornal.

Após ser mordida, a mulher pediu que outro professor registrasse uma foto para comprovar a marca deixada pelo instrutor. Câmeras de segurança da academia também registraram o momento em que o profissional teria agarrado e mordido a vítima.

Professor teria sido desligado após outra denúncia

Segundo a mulher, o instrutor já havia sido desligado da academia após a denúncia de importunação, mas retornou às atividades nesta semana. Após o retorno do profissional, ela solicitou o cancelamento da própria matrícula para se afastar do professor acusado de assediá-la e mordê-la.

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