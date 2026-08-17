Réu por incêndio que matou mulher e quatro filhos participa de audiência de instrução no Recife

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Aguinaldo José Alves será ouvido por videoconferência nesta segunda-feira (17), na primeira audiência do processo que apura as cinco mortes

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A primeira audiência de instrução do processo que apura a morte de uma mulher e quatro crianças em um incêndio na comunidade Icauã, na Caxangá, Zona Oeste do Recife, acontece nesta segunda-feira (17), na 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital. O réu, Aguinaldo José Alves, participa da sessão por videoconferência, diretamente do Presídio de Itaquitinga (PIT II).

A audiência conta com a oitiva das oito testemunhas indicadas pelo Ministério Público, algumas de forma remota. Depois dos depoimentos, está previsto o interrogatório do réu.

Na sequência, Ministério Público e defesa poderão apresentar as alegações finais, inclusive oralmente durante a própria audiência. Depois dessa etapa, o processo ficará apto para a decisão que encerra a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

Relembre o caso

O incêndio aconteceu em 29 de novembro de 2025 e atingiu cerca de 20 casas da comunidade Icauã. Cinco pessoas morreram, Isabele Gomes de Macedo, de 40 anos, e os quatro filhos. Aguinaldo, companheiro de Isabele e pai das crianças, foi preso em flagrante sob suspeita de ter provocado o incêndio.

Na ocasião, ele chegou a ser agredido por moradores antes da chegada da Polícia Militar e precisou ser socorrido. uma moradora que conversou com o JC relatou que o casal estaria discutindo antes do início das chamas e que o suspeito estaria embriagado.

Incêndio na Zona Oeste do Recife deixa vítimas - Álvaro Torres

Segundo a Defesa Civil do Recife, pelo menos 20 das 30 casas da comunidade foram atingidas pelas chamas. O caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e a Polícia Científica ficou responsável pela perícia no local.

A Polícia Civil investiga o caso como incêndio, homicídio e feminicídio

A audiência acontece no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano. Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco, profissionais de imprensa poderão permanecer no corredor, mas não terão acesso à unidade durante a sessão.



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