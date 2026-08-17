Policial é baleado na cabeça durante discussão de entre PMS em Água Preta
A vítima, o soldado Matheus Silva Almeida Canabarro, de 29 anos, está internada em estado grave no Hospital da Restauração, no Recife
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Uma ocorrência envolvendo um paredão de som terminou com um policial militar baleado na cabeça, na noite do último sábado (15), em Água Preta, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. A vítima, o soldado Matheus Silva Almeida Canabarro, de 29 anos, está internada em estado grave no Hospital da Restauração, no Recife.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, por volta das dez da noite, policiais do décimo Batalhão da Polícia Militar foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para verificar uma denúncia de som alto. Um paredão não autorizado estaria atrapalhando um evento de apresentação de sons automotivos.
Três policiais foram até o local e identificaram os responsáveis pelo equipamento. Segundo a Polícia Civil, eram dois policiais militares que estavam de folga. Inicialmente, eles atenderam à solicitação da equipe em serviço e desligaram o som.
Quando a ocorrência já estava sendo encerrada, os policiais perceberam que um dos militares de folga discutia com um dos policiais que estavam de serviço. Os colegas retornaram ao local e tentaram apaziguar a situação.
Ainda segundo o relato da ocorrência, em determinado momento, o soldado Matheus teria sacado a arma. Um cabo que estava na equipe pediu que ele guardasse o armamento. Na sequência, houve novos pedidos de reforço ao COPOM. Pouco depois, os policiais ouviram disparos e encontraram Matheus caído no chão, atingido por um tiro na cabeça.
Socorro
O soldado foi socorrido inicialmente para o Hospital Municipal de Água Preta. Em seguida, foi transferido para o Hospital Regional de Palmares e, posteriormente, para o Hospital da Restauração. Segundo o HR, o paciente permanece internado com quadro de saúde grave nesta segunda-feira (17).
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O policial apontado como autor dos disparos é o soldado Nykolas Matheus de Lima Santos, de 30 anos. Ele estava de folga no momento da ocorrência e fugiu após o crime. Equipes policiais realizaram diligências para tentar localizá-lo, mas, até o momento, ele não foi encontrado e não se apresentou às autoridades.
A Polícia Civil de Pernambuco registrou o caso como tentativa de homicídio e instaurou um inquérito para esclarecer a dinâmica e as circunstâncias do crime.
A Polícia Militar também informou que vai instaurar um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar rigorosamente o caso. Já a Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social iniciou uma investigação preliminar para analisar a conduta do militar apontado como responsável pelos disparos, inclusive sob os aspectos ético e disciplinar.