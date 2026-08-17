Motociclista morre após sofrer acidente na BR-101, no Recife
O acidente provocou retenção no trânsito e levou à interdição de parte da rodovia para o atendimento da ocorrência
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Um motociclista morreu após perder o equilíbrio e cair da moto, nesta segunda-feira (17), no quilômetro 57 da BR-101, no sentido Ceasa, no Recife. O acidente provocou retenção no trânsito e levou à interdição de parte da rodovia para o atendimento da ocorrência.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima não foi identificada. Os agentes aguardavam a chegada da perícia científica para realizar os procedimentos de identificação e preservar o local do acidente.
Causa do acidente
Segundo a PRF, ainda não é possível determinar com precisão as circunstâncias da ocorrência. Até o momento, não há indícios ou confirmação da participação de outro veículo. A dinâmica do acidente deverá ser esclarecida após a conclusão da perícia.
O motociclista sofreu uma forte pancada na cabeça. Conforme a avaliação inicial dos agentes, ele utilizava capacete no momento do acidente, mas o equipamento se desprendeu e ficou danificado após o impacto. A motocicleta foi encontrada alguns metros à frente do corpo.
A PRF informou que o local precisou ser parcialmente interditado para permitir o trabalho das equipes. A ocorrência também provocou alguns quilômetros de congestionamento na rodovia.
Orientações aos motoristas
Durante o atendimento, os policiais orientaram os motoristas a não utilizar o celular enquanto dirigem, inclusive para registrar imagens do acidente. Segundo a PRF, manusear o aparelho ao volante é uma infração gravíssima e pode contribuir para novos acidentes e aumentar a retenção no trecho.
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A corporação também pediu que os condutores redobrem a atenção ao passar pelo local e não interfiram na área isolada, para facilitar o trabalho da perícia e a investigação sobre as causas do acidente.