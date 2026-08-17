Motociclista morre após sofrer acidente na BR-101, no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O acidente provocou retenção no trânsito e levou à interdição de parte da rodovia para o atendimento da ocorrência

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Um motociclista morreu após perder o equilíbrio e cair da moto, nesta segunda-feira (17), no quilômetro 57 da BR-101, no sentido Ceasa, no Recife. O acidente provocou retenção no trânsito e levou à interdição de parte da rodovia para o atendimento da ocorrência.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima não foi identificada. Os agentes aguardavam a chegada da perícia científica para realizar os procedimentos de identificação e preservar o local do acidente.

Causa do acidente

Segundo a PRF, ainda não é possível determinar com precisão as circunstâncias da ocorrência. Até o momento, não há indícios ou confirmação da participação de outro veículo. A dinâmica do acidente deverá ser esclarecida após a conclusão da perícia.

O motociclista sofreu uma forte pancada na cabeça. Conforme a avaliação inicial dos agentes, ele utilizava capacete no momento do acidente, mas o equipamento se desprendeu e ficou danificado após o impacto. A motocicleta foi encontrada alguns metros à frente do corpo.

A PRF informou que o local precisou ser parcialmente interditado para permitir o trabalho das equipes. A ocorrência também provocou alguns quilômetros de congestionamento na rodovia.

Orientações aos motoristas

Durante o atendimento, os policiais orientaram os motoristas a não utilizar o celular enquanto dirigem, inclusive para registrar imagens do acidente. Segundo a PRF, manusear o aparelho ao volante é uma infração gravíssima e pode contribuir para novos acidentes e aumentar a retenção no trecho.

A corporação também pediu que os condutores redobrem a atenção ao passar pelo local e não interfiram na área isolada, para facilitar o trabalho da perícia e a investigação sobre as causas do acidente.



Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo