Criança de três anos é internada após ser picada por escorpião dentro de escola em Igarassu
O menino já foi extubado e passou por diversos exames. Neste momento, a equipe médica acompanha a evolução do quadro e avalia a recuperação da criança
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Uma criança de três anos está internada em estado grave, dez dias depois de ter sido picada por um escorpião-amarelo dentro de uma escola, em Igarassu, no Litoral Norte de Pernambuco. O menino foi socorrido depois que a mãe recebeu uma ligação da unidade de ensino informando sobre o acidente.
Segundo a família, o menino já estava bastante debilitado quando recebeu atendimento médico. Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde e, posteriormente, transferido para o Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco, no Recife, onde permanece internado na UTI.
O menino já foi extubado e passou por diversos exames. Neste momento, a equipe médica acompanha a evolução do quadro e avalia a recuperação da criança.
Acidentes envolvendo escorpiões em Pernambuco
O caso chama atenção para o aumento dos acidentes envolvendo escorpiões em Pernambuco. De janeiro a junho deste ano, foram registrados 9.678 casos de picadas de escorpião no estado. São 470 casos a mais em relação ao ano passado.
De acordo com especialistas, os meses de agosto e setembro exigem atenção redobrada. É nesse período que os escorpiões entram na fase reprodutiva e apresentam maior atividade, o que pode aumentar o risco de acidentes.
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Em caso de picada, a recomendação é procurar atendimento médico o mais rápido possível. Crianças precisam de atenção especial porque o veneno do escorpião pode provocar manifestações mais graves nessa faixa etária.
A orientação é levar a vítima para a emergência mais próxima e evitar medidas caseiras. O atendimento rápido é fundamental para avaliar a gravidade do acidente e iniciar o tratamento adequado.