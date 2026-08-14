Criança de três anos é internada após ser picada por escorpião dentro de escola em Igarassu

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O menino já foi extubado e passou por diversos exames. Neste momento, a equipe médica acompanha a evolução do quadro e avalia a recuperação da criança

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Uma criança de três anos está internada em estado grave, dez dias depois de ter sido picada por um escorpião-amarelo dentro de uma escola, em Igarassu, no Litoral Norte de Pernambuco. O menino foi socorrido depois que a mãe recebeu uma ligação da unidade de ensino informando sobre o acidente.

Segundo a família, o menino já estava bastante debilitado quando recebeu atendimento médico. Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde e, posteriormente, transferido para o Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco, no Recife, onde permanece internado na UTI.

O menino já foi extubado e passou por diversos exames. Neste momento, a equipe médica acompanha a evolução do quadro e avalia a recuperação da criança.

Acidentes envolvendo escorpiões em Pernambuco

O caso chama atenção para o aumento dos acidentes envolvendo escorpiões em Pernambuco. De janeiro a junho deste ano, foram registrados 9.678 casos de picadas de escorpião no estado. São 470 casos a mais em relação ao ano passado.

De acordo com especialistas, os meses de agosto e setembro exigem atenção redobrada. É nesse período que os escorpiões entram na fase reprodutiva e apresentam maior atividade, o que pode aumentar o risco de acidentes.

Em caso de picada, a recomendação é procurar atendimento médico o mais rápido possível. Crianças precisam de atenção especial porque o veneno do escorpião pode provocar manifestações mais graves nessa faixa etária.

A orientação é levar a vítima para a emergência mais próxima e evitar medidas caseiras. O atendimento rápido é fundamental para avaliar a gravidade do acidente e iniciar o tratamento adequado.



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