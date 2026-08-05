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Caminhão tomba em alça de acesso de viaduto e trânsito é afetado na Zona Sul do Recife

O veículo derramou óleo na pista, mobilizando equipes da CTTU e da Emlurb para a limpeza da via; duas pessoas ficaram feridas no sinistro

Por JC Publicado em 05/08/2026 às 9:49
Caminhão tomba em viaduto e provoca interdição de faixa no Recife
Caminhão tomba em viaduto e provoca interdição de faixa no Recife - Cirio Gomes/TV Jornal

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Um caminhão tombou na manhã desta quarta-feira (5) em uma das alças de acesso ao Viaduto Capitão Temudo, no bairro do Cabanga, na área central do Recife. O sinistro aconteceu por volta das 6h45, na via que liga a Avenida Agamenon Magalhães à Zona Sul da capital, nas proximidades do Terminal Integrado Joana Bezerra.

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De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), uma das faixas do viaduto precisou ser interditada após o tombamento, causando impactos na circulação de veículos na região.

Agentes de trânsito foram enviados ao local para orientar os motoristas, enquanto a Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) iniciou a limpeza da pista devido ao derramamento de óleo provocado pelo tombamento do veículo.

Duas pessoas ficaram feridas

Segundo apuração da TV Jornal, duas pessoas que estavam no caminhão ficaram feridas, mas conscientes. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre para qual unidade de saúde elas foram encaminhadas. As causas do tombamento ainda não foram identificadas e a ocorrência segue em andamento.

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