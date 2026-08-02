Homem é morto e quatro pessoas são baleadas durante partida de futsal em Ribeirão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O crime aconteceu no sábado (1º), enquanto uma transmissão ao vivo da partida era realizada por uma página do Campeonato Eldorado Futsal

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Um homem de 36 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas após um ataque a tiros durante uma partida de futsal em um ginásio no bairro Eldorado, em Ribeirão, na Mata Sul de Pernambuco.

O crime aconteceu na noite de sábado (1º), enquanto uma transmissão ao vivo da partida era realizada por uma página do Campeonato Eldorado Futsal nas redes sociais.

No vídeo da transmissão, é possível ouvir os disparos e ver o momento em que jogadores, torcedores e demais pessoas que acompanhavam o jogo correm para tentar se proteger. Outra gravação, feita por um celular após o ataque, mostra a tentativa de socorro a uma das vítimas.

O homem que morreu foi identificado como Berquinho Pires, de 36 anos, apontado como treinador de uma equipe de futebol da região.

Os feridos foram identificados como Kauã, Jonas, Patrick e Herbet. Este último recebeu alta após ser atingido de raspão. Kauã, Jonas e Patrick permanecem internados no Hospital Regional de Palmares.

Até a publicação desta matéria, não havia informações oficiais sobre o estado de saúde dos três.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado pela Delegacia de Palmares na madrugada deste domingo (2) como homicídio consumado. Segundo a corporação, a vítima foi encontrada sem vida com perfurações provocadas por arma de fogo em um ginásio de esportes do município. As investigações seguem para identificar a autoria e a motivação do crime.

