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Homem é morto e quatro pessoas são baleadas durante partida de futsal em Ribeirão

O crime aconteceu no sábado (1º), enquanto uma transmissão ao vivo da partida era realizada por uma página do Campeonato Eldorado Futsal

Por TV Jornal Publicado em 02/08/2026 às 15:08
Crime em Ribeirão, Mata Sul de Pernambuco
Crime em Ribeirão, Mata Sul de Pernambuco - REPRODUÇÃO

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Um homem de 36 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas após um ataque a tiros durante uma partida de futsal em um ginásio no bairro Eldorado, em Ribeirão, na Mata Sul de Pernambuco.

O crime aconteceu na noite de sábado (1º), enquanto uma transmissão ao vivo da partida era realizada por uma página do Campeonato Eldorado Futsal nas redes sociais.

No vídeo da transmissão, é possível ouvir os disparos e ver o momento em que jogadores, torcedores e demais pessoas que acompanhavam o jogo correm para tentar se proteger. Outra gravação, feita por um celular após o ataque, mostra a tentativa de socorro a uma das vítimas.

O homem que morreu foi identificado como Berquinho Pires, de 36 anos, apontado como treinador de uma equipe de futebol da região.

Os feridos foram identificados como Kauã, Jonas, Patrick e Herbet. Este último recebeu alta após ser atingido de raspão. Kauã, Jonas e Patrick permanecem internados no Hospital Regional de Palmares.

Até a publicação desta matéria, não havia informações oficiais sobre o estado de saúde dos três. 

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado pela Delegacia de Palmares na madrugada deste domingo (2) como homicídio consumado. Segundo a corporação, a vítima foi encontrada sem vida com perfurações provocadas por arma de fogo em um ginásio de esportes do município. As investigações seguem para identificar a autoria e a motivação do crime.

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