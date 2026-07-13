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Influenciadora Grazi Pelúcia denuncia ter sido esfaqueada pela própria mãe no Recife

Caso aconteceu no bairro de Campo Grande, na Zona Norte; vítima afirma que levou golpes no braço e nas costas e precisou receber atendimento médico

Por JC Publicado em 13/07/2026 às 20:55 | Atualizado em 13/07/2026 às 21:03
Influenciadora Grazi Pelúcia denuncia ter sido esfaqueada pela própria mãe no Recife
Influenciadora Grazi Pelúcia denuncia ter sido esfaqueada pela própria mãe no Recife - TV Jornal/Reprodução

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A influenciadora digital Grazi Kaizinha, conhecida nas redes sociais como Grazi Pelúcia, denunciou ter sido esfaqueada pela própria mãe durante uma discussão dentro de casa, no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife. O caso aconteceu nessa terça-feira (12) e foi registrado pela Polícia Civil como lesão corporal.

Segundo o relato da influenciadora à TV Jornal, a discussão começou após ela retornar de uma festa e encontrar a mãe alterada. Durante o desentendimento, a mulher teria quebrado copos e pratos da residência. Grazi afirmou que tentou evitar que os objetos atingissem outras pessoas que estavam no local, quando a mãe teria ido até a cozinha, pegado uma faca e desferido os golpes.

A vítima contou que foi atingida no braço direito e nas costas. Após o ataque, ela foi encaminhada para atendimento médico, onde recebeu cuidados e precisou levar pontos nos ferimentos.

“Eu nunca esperei por isso. Quem fez isso foi minha mãe de sangue, que me botou ao mundo”, afirmou Grazi Kaizinha durante entrevista.

A influenciadora também relatou que a relação com a mãe era marcada por conflitos e afirmou que a avó foi a principal responsável pelo apoio durante sua criação e a dos irmãos.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso foi registrado como lesão corporal e que as investigações foram iniciadas para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

A mãe da influenciadora compareceu à Central de Plantões da Capital, onde o registro da ocorrência foi realizado. O caso seguirá sendo investigado pelas autoridades.

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