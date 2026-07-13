Homem apontado como mandante da morte de turista em Porto de Galinhas é preso em Santa Catarina

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Polícia Civil prendeu suspeitos de envolvimento no assassinato de Rafael Ventura Martins, turista morto a tiros dentro de restaurante em janeiro

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O homem apontado pela Polícia Civil de Pernambuco como mandante do assassinato do turista paulista Rafael Ventura Martins, de 32 anos, foi preso em Santa Catarina. O suspeito, identificado como Daniel de Souza, é investigado por ordenar a execução ocorrida em janeiro deste ano, dentro de um restaurante na beira-mar de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco.

Segundo a investigação, Daniel, apontado como líder de uma organização criminosa, teria autorizado o crime e auxiliado na fuga após a morte da vítima. A Polícia Civil também prendeu Kelvin Michael da Silva, de 21 anos, localizado na Bahia e indicado como o responsável por efetuar os disparos que mataram Rafael.

Um terceiro suspeito também foi identificado durante as investigações, mas acabou assassinado cerca de um mês depois do homicídio, em Jaboatão dos Guararapes. O nome dele não foi divulgado.

Relembre o caso

Rafael Ventura foi morto em Porto de Galinhas no dia 4 de janeiro - Acervo pessoal

O crime aconteceu no dia 4 de janeiro deste ano, em um restaurante localizado na faixa de areia de Porto de Galinhas. Rafael Ventura Martins estava no local acompanhado da esposa, aproveitando o litoral pernambucano, quando foi morto a tiros.

Inicialmente, Kelvin procurou a imprensa cerca de dez dias após o homicídio e afirmou que o crime teria sido motivado por uma suposta dívida financeira entre ele e a vítima. Depois, ele se apresentou à polícia e assumiu sozinho a autoria do assassinato.

A versão, no entanto, não convenceu os investigadores. Conforme a apuração policial, Kelvin teria sido apenas o executor do crime, enquanto Daniel seria a figura central responsável por autorizar a morte.

Desentendimento teria iniciado discussão

Segundo a Polícia Civil, a motivação do assassinato teria começado após um desentendimento entre Rafael e Daniel dentro do restaurante. O líder da organização criminosa estava em outra mesa acompanhado de amigos, alguns deles conhecidos da vítima.

A investigação aponta que Rafael teria se incomodado com a forma como Daniel se comportava no estabelecimento, supostamente com postura de ostentação e dando ordens aos funcionários do local. A situação teria evoluído para uma discussão.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima não conhecia Daniel, mas tinha contato apenas com alguns dos amigos que estavam na mesa com ele.

Para os investigadores, o homicídio não teria ocorrido por uma questão financeira, como alegado inicialmente pelo executor, mas após o conflito iniciado no restaurante e com a autorização do líder da organização criminosa.



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