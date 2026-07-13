Artesã denuncia ter sido envenenada com mercúrio durante projeto social no Hospital Oswaldo Cruz, no Recife
Defesa aponta possível tentativa de homicídio e cobra assistência médica e agilidade nas investigações conduzidas pela Polícia Civil
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Uma artesã de 43 anos denuncia ter sido vítima de envenenamento por mercúrio durante cerca de oito meses enquanto participava de um projeto social realizado dentro do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. Segundo a vítima, os sintomas começaram a aparecer após a suposta contaminação da água que ela consumia no local.
Com dificuldades para caminhar e utilizando uma muleta, a mulher afirma que passou a conviver com dores nas articulações, perda de equilíbrio e alterações na fala. Ela relata ainda que atualmente depende da ajuda de outras pessoas para realizar atividades básicas em casa.
A suspeita surgiu após a artesã perceber alterações em sua garrafa de água. Segundo ela, inicialmente não imaginava que uma das participantes do projeto pudesse estar envolvida. A decisão de instalar uma câmera para registrar o que acontecia veio depois de notar uma movimentação considerada estranha.
Nas imagens apresentadas pela vítima, uma mulher aparece retirando um pacote escondido na roupa e colocando uma substância na garrafa de água usada pela artesã. Dias depois, segundo a denúncia, a mesma pessoa teria repetido a ação.
“Eu comecei a desconfiar quando comecei a sentir as bolinhas na minha garrafa de água. Mas até então eu não associava que era essa pessoa”, relatou a vítima. Após registrar as imagens, ela procurou a polícia e entregou a garrafa para análise.
O laudo toxicológico apontou a presença de mercúrio no organismo da artesã. De acordo com a defesa, o exame indica que a contaminação teria ocorrido por um período mínimo de oito meses.
A equipe jurídica que acompanha a vítima afirma que o caso pode caracterizar uma tentativa de homicídio e cobra medidas de assistência, como acompanhamento médico, fisioterapia e suporte psicológico.
“Esperamos que exista celeridade na investigação, atenção do Judiciário para avançar nas questões criminal e cível e, principalmente, proteção para a vítima”, afirmou um dos advogados.
A mulher apontada na denúncia teria negado as acusações, segundo a reportagem.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue em investigação. A reportagem também procurou o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, mas não recebeu resposta até a publicação.