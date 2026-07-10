Cliente afirma que entregador sumiu com kit festa de aniversário e cobra reembolso no Recife
Amiga de aniversariante afirma que pedido de R$ 180 desapareceu durante entrega; Uber diz que valor da viagem foi devolvido
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Uma comemoração de aniversário terminou com improviso após um kit festa não chegar ao destino final durante uma entrega realizada por aplicativo, no Recife. A cliente responsável pelo pedido afirma que o conjunto, avaliado em R$ 180, além da taxa de entrega de R$ 8, não foi entregue e que ainda aguarda o reembolso.
O caso aconteceu na última quarta-feira (8). Segundo Leidiane, amiga da aniversariante Juliana, o pedido foi feito em uma doceria localizada no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife, com entrega prevista para o bairro das Graças, onde ela trabalha.
De acordo com imagens divulgadas, o entregador foi até o estabelecimento de bicicleta, recebeu o kit festa e colocou o produto na mochila de entrega. Depois disso, porém, a cliente relata que o acompanhamento da corrida pelo aplicativo foi interrompido antes da conclusão do trajeto.
“Fiquei monitorando. De repente, meu celular vibrou e a corrida parou no meio do percurso do entregador”, contou Leidiane.
Ainda segundo ela, durante o deslocamento, havia comunicação com o entregador, mas, após a retirada do kit na doceria, ele teria deixado de responder às mensagens enviadas.
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Festa improvisada
O kit seria utilizado para uma comemoração surpresa do aniversário de Juliana. Sem a entrega, os amigos precisaram adaptar a celebração e providenciar outros itens para realizar o momento.
“Eu não estava esperando, né? Mas, mesmo assim, foi chato. Você espera aquilo e não tem. Mas aconteceu a festinha improvisada. Os meninos conseguiram desenrolar, fizeram um bolinho de padaria e compraram salgadinho”, relatou Juliana.
Leidiane informou que tentou contato com a plataforma responsável pela entrega e buscou uma solução para o caso. Segundo ela, o marido chegou a procurar atendimento presencial da empresa, mas foi orientado a aguardar uma resposta pelo aplicativo.
Uber diz que valor foi reembolsado
Em nota enviada à produção, a Uber informou que, conforme relato apresentado pelo entregador parceiro, houve um problema na câmara de ar da bicicleta, o que teria impedido a conclusão da entrega.
A empresa lamentou o ocorrido e afirmou que “o valor da viagem já foi reembolsado para a usuária”. Apesar da informação, Leidiane afirma que ainda não recebeu o dinheiro de volta.
“Não chegou na minha conta. Inclusive, durante o percurso da entrega, a gente estava se comunicando até ele chegar ao local. Quando ele recebeu o kit, ele só visualizava e não respondia mais mensagens”, afirmou.
Segundo a cliente, o prejuízo inclui o valor do kit festa e a taxa de entrega, que somam R$ 188. Ela diz que continua aguardando a devolução dos valores.