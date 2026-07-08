Protesto por saneamento básico bloqueia via em Paulista nesta quarta-feira (8)

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Manifestantes queimaram pneus e entulhos na Avenida Cláudio Gueiros Leite, no bairro de Pau Amarelo, e reivindicam infraestrutura na região

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Na manhã desta quarta-feira (8), moradores do Paulista, no Grande Recife, realizaram um protesto na Avenida Cláudio Gueiros Leite, no bairro de Pau Amarelo. A população denuncia falta de saneamento básico e infraestrutura na região.

Segundo os moradores, diversas ruas do bairro estão tomadas por buracos, dificultando a circulação de veículos e pedestres, além da falta de coleta de lixo.

Durante a manifestação, pneus e entulhos foram queimados na pista, causando interdição no trânsito. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e está a caminho do local.



Prefeitura prevê obras de requalificação no local

A Prefeitura do Paulista informou, por meio de nota, que a Avenida Costa Azul faz parte do planejamento de requalificação viária do município, que está em fase de preparação do processo de contratação direta.

A gestão municipal esclarece que possui projetos de pavimentação já contratados para vias da região, contemplando as ruas República Centro-Africana, Médico César C. de Oliveira e Alemanha Oriental. Além de intervenções em trechos das ruas José Ferrão, Vina del Mar, Arábia Saudita, Afeganistão e Riviera.

"As obras têm como objetivo promover a interligação entre a Rua República Centro-Africana e a Avenida Costa Azul, fortalecendo a integração viária da região e contribuindo para a melhoria do sistema de drenagem local", diz um trecho da nota.

Segundo a Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Paulista, as chuvas registradas nos últimos meses agravaram as condições de algumas vias do município, exigindo o redirecionamento de equipes para atendimentos emergenciais e impactando o cronograma de execução dos serviços de manutenção viária.

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