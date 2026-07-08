Polícia Civil desarticula a "Gangue do Rolex", grupo suspeito de roubar relógios de luxo na Zona Sul do Recife

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Investigação aponta que organização criminosa escolhia vítimas com relógios de alto valor e enviava os objetos roubados para outros estados

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Uma organização criminosa suspeita de praticar roubos de relógios de luxo na Zona Sul do Recife foi alvo de uma investigação da Polícia Civil de Pernambuco. Segundo a corporação, o grupo, conhecido como “Gangue do Rolex”, atuava com divisão de tarefas, escolhendo vítimas e utilizando motocicletas para executar os assaltos.

De acordo com as investigações, um dos integrantes era responsável por circular pelas ruas e identificar pessoas usando relógios de alto valor. Após a escolha das vítimas, as informações eram repassadas a outros dois suspeitos, que realizavam os roubos.

A polícia informou que os alvos eram, principalmente, homens com relógios avaliados em valores que podem ultrapassar R$ 100 mil. Os criminosos se aproximavam das vítimas em motocicletas e anunciavam o assalto.

Investigações apontaram três endereços usados pelo grupo

O suspeito apontado como responsável pela escolha das vítimas foi preso no dia 19 de janeiro, após ser abordado em um veículo com placa adulterada. Durante a apuração, a Polícia Civil identificou três imóveis que seriam utilizados pela organização criminosa.

Um deles fica em Caixa d’Água, em Olinda, onde, segundo a investigação, eram organizados os planos dos crimes. Outro endereço seria a residência apontada como sendo do líder do grupo. Já uma casa em Jaboatão dos Guararapes teria sido usada para esconder e adulterar as motocicletas utilizadas nos roubos.

Durante as ações, duas armas foram localizadas. A polícia também cumpriu mandados de prisão contra dois suspeitos apontados como responsáveis pela execução dos roubos. Eles já estavam presos no sistema penitenciário.

Relógios eram levados para outros estados

A Polícia Civil ainda investiga o destino dos relógios roubados, mas aponta que os objetos eram retirados de Pernambuco após os crimes. A suspeita é de que parte do material era encaminhada para São Paulo e até para outros países.

Segundo a investigação, a organização teria uma conexão interestadual e internacional, com possível envio dos relógios para o Paraguai.

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