Conselheiro tutelar é assassinado a tiros em Itambé, Mata Norte de Pernambuco
Jerônimo Bilau, de 31 anos, foi morto na zona rural de Itambé. Entidades pedem esclarecimento sobre autoria e possível relação com atuação
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Um conselheiro tutelar foi assassinado a tiros na zona rural de Itambé, na Mata Norte de Pernambuco. A vítima foi identificada como Jeronimo Bilau de Santana Júnior, conhecido como Jerônimo Bilau, de 31 anos.
Segundo informações repassadas à polícia, o conselheiro estava varrendo a frente da própria casa, no distrito de Caricé, quando foi surpreendido pelos criminosos. Ele foi atingido por vários disparos de arma de fogo e morreu no local.
Moradores da região relataram que Jerônimo era conhecido na comunidade pela atuação no Conselho Tutelar. A Polícia Civil foi acionada e iniciou as investigações para identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do crime.
Peritos que estiveram no local encontraram seis estojos de munição calibre 38. Conforme a análise preliminar da perícia, os suspeitos teriam utilizado um revólver e realizado uma sequência de disparos contra a vítima. Projéteis que ficaram alojados no corpo devem ser recolhidos e encaminhados para exames no laboratório de balística forense.
Gajop cobra investigação sobre morte de conselheiro tutelar
O Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares (Gajop) manifestou "profunda indignação" diante do assassinato de Jerônimo Bilau e cobrou uma investigação rigorosa para esclarecer as circunstâncias do crime.
A entidade pediu que sejam apuradas a autoria, possíveis mandantes e uma eventual relação entre o homicídio e a atuação pública da vítima como conselheiro tutelar.
O Gajop também cobrou medidas de proteção para familiares, testemunhas e outros conselheiros tutelares, caso sejam identificadas situações de ameaça ou risco, além de acompanhamento do caso pelo Ministério Público de Pernambuco.
Prefeitura de Itambé lamenta morte
Em nota, a Prefeitura de Itambé afirmou que manifesta "profundo pesar" pelo falecimento do conselheiro tutelar Jerônimo Bilau de Santana Júnior.
O município prestou solidariedade aos familiares, amigos, colegas de trabalho e à comunidade, destacando que o conselheiro deixa "um legado de dedicação e compromisso com a proteção das crianças e dos adolescentes" de Itambé.
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O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).