Mulher é morta a facadas em Nova Descoberta; namorado é o principal suspeito
Crime aconteceu no Córrego do Boleiro, na Zona Norte do Recife; filha da vítima, de 13 anos, tentou defender a mãe e também foi esfaqueada
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*Com informações de Dyandhra Monteiro, da TV Jornal
Uma dona de casa de 29 anos foi assassinada a facadas no quintal da casa onde morava, no Córrego do Boleiro, no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife. O crime ocorreu após vizinhos acordarem com os gritos de socorro da vítima. O principal suspeito é o namorado da vítima, um homem de 40 anos, que fugiu logo em seguida.
Familiares relataram que o relacionamento do casal havia começado há poucos meses e já era marcado por episódios de violência. Os quatro filhos da vítima estavam no imóvel e presenciaram o crime.
Adolescente é ferida ao tentar defender a mãe
De acordo com o relato de testemunhas, a filha mais velha de Gabriela, uma adolescente de 13 anos, tentou intervir na agressão para proteger a mãe e foi ferida. A adolescente foi socorrida por familiares e encaminhada a uma unidade de saúde.
O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML). As autoridades policiais deram início às investigações para apurar as circunstâncias do homicídio.