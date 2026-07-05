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Mulher é morta a facadas em Nova Descoberta; namorado é o principal suspeito

Crime aconteceu no Córrego do Boleiro, na Zona Norte do Recife; filha da vítima, de 13 anos, tentou defender a mãe e também foi esfaqueada

Por JC Publicado em 05/07/2026 às 15:21
Feminicídio em Nova Descoberta
Feminicídio em Nova Descoberta - Gabriel Ferreira/JC IMAGEM

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*Com informações de Dyandhra Monteiro, da TV Jornal

Uma dona de casa de 29 anos foi assassinada a facadas no quintal da casa onde morava, no Córrego do Boleiro, no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife. O crime ocorreu após vizinhos acordarem com os gritos de socorro da vítima. O principal suspeito é o namorado da vítima, um homem de 40 anos, que fugiu logo em seguida.

Familiares relataram que o relacionamento do casal havia começado há poucos meses e já era marcado por episódios de violência. Os quatro filhos da vítima estavam no imóvel e presenciaram o crime.

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Adolescente é ferida ao tentar defender a mãe

De acordo com o relato de testemunhas, a filha mais velha de Gabriela, uma adolescente de 13 anos, tentou intervir na agressão para proteger a mãe e foi ferida. A adolescente foi socorrida por familiares e encaminhada a uma unidade de saúde.

O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML). As autoridades policiais deram início às investigações para apurar as circunstâncias do homicídio.

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