Moradores protestam pelo "auxílio enchente" e fecham via no Jiquiá, Zona Oeste do Recife
Manifestação é a segunda feita por populares da Região Metropolitana do Recife em menos de um mês; cadastro das famílias atingidas não foi feito
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Um protesto com queima de pneus fechou a rua São Miguel, na altura do bairro Jiquiá, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (1°). Os moradores pedem pelo cadastramento para receber o "auxílio enchente", concedido pelo governo estadual às famílias afetadas pelas fortes chuvas de maio.
Protesto já encerrado
A manifestação teve início por volta das 4 horas da madrugada. Com queima de materiais inflamáveis, a população fechou a rua São Miguel, no bairro Jiquiá, Zona Oeste do Recife.
A Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) acompanhou o ato, organizando o trânsito que ficou paralisado na área. Por volta das 7h20 da manhã, o protesto se encerrou com a chegada do Corpo de Bombeiros, que deu início ao apagamento do fogo e resfriamento da via.
Cadastro não tem sido feito
As famílias que protestam sofreram danos físicos e materiais em decorrência das fortes chuvas de 1° de maio. Duas semanas depois, o Governo de Pernambuco aprovou o pagamento de R$ 2,5 mil, em parcela única, para moradores de 27 cidades pernambucanas que foram afetadas.
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O cadastro, bem como a emissão de documento que comprove os danos e o repasse do valor às famílias é de responsabilidade das prefeituras. Entretanto, nem a etapa de cadastramento foi feita, como denunciam os manifestantes.
A TV Jornal acompanhou o ato da manhã desta quarta-feira e ouviu moradores, que contam que o cadastro teria sido encerrado sem sequer chegar aos moradores do Jiquiá. "Estão cadastrando pessoas que não tem nada a ver, e a gente ficou esquecido. Todas essas pessoas aqui estão sem cadastro", relata uma senhora.
O protesto é o segundo em menos de um mês pelo mesmo motivo. No dia 12 de junho, moradores de Olinda realizaram protesto pelo mesmo motivo. Na ocasião, o Jornal do Commercio pediu esclarecimentos à Prefeitura de Olinda, que afirmou que ainda iria realizar o cadastro. Até hoje, nada foi feito.
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