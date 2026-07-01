Moradores protestam pelo "auxílio enchente" e fecham via no Jiquiá, Zona Oeste do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Manifestação é a segunda feita por populares da Região Metropolitana do Recife em menos de um mês; cadastro das famílias atingidas não foi feito

Clique aqui e escute a matéria

Um protesto com queima de pneus fechou a rua São Miguel, na altura do bairro Jiquiá, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (1°). Os moradores pedem pelo cadastramento para receber o "auxílio enchente", concedido pelo governo estadual às famílias afetadas pelas fortes chuvas de maio.

Protesto já encerrado

A manifestação teve início por volta das 4 horas da madrugada. Com queima de materiais inflamáveis, a população fechou a rua São Miguel, no bairro Jiquiá, Zona Oeste do Recife.

A Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) acompanhou o ato, organizando o trânsito que ficou paralisado na área. Por volta das 7h20 da manhã, o protesto se encerrou com a chegada do Corpo de Bombeiros, que deu início ao apagamento do fogo e resfriamento da via.

Corpo de Bombeiros atuou no apagamento do fogo do protesto - Cirio Gomes/JC Imagem CTTU atuou no ordenamento do trânsito durante o protesto - Cirio Gomes/JC Imagem População protesta pelo cadastramento para o "auxílio enchente" - Cirio Gomes/JC Imagem Protesto fechou Rua São Miguel, no bairro Jiquiá - TV Jornal

Cadastro não tem sido feito

As famílias que protestam sofreram danos físicos e materiais em decorrência das fortes chuvas de 1° de maio. Duas semanas depois, o Governo de Pernambuco aprovou o pagamento de R$ 2,5 mil, em parcela única, para moradores de 27 cidades pernambucanas que foram afetadas.

O cadastro, bem como a emissão de documento que comprove os danos e o repasse do valor às famílias é de responsabilidade das prefeituras. Entretanto, nem a etapa de cadastramento foi feita, como denunciam os manifestantes.

A TV Jornal acompanhou o ato da manhã desta quarta-feira e ouviu moradores, que contam que o cadastro teria sido encerrado sem sequer chegar aos moradores do Jiquiá. "Estão cadastrando pessoas que não tem nada a ver, e a gente ficou esquecido. Todas essas pessoas aqui estão sem cadastro", relata uma senhora.

O protesto é o segundo em menos de um mês pelo mesmo motivo. No dia 12 de junho, moradores de Olinda realizaram protesto pelo mesmo motivo. Na ocasião, o Jornal do Commercio pediu esclarecimentos à Prefeitura de Olinda, que afirmou que ainda iria realizar o cadastro. Até hoje, nada foi feito.

Assista ao Primeiro Impacto PE