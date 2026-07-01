Ex-presidiário é morto a tiros quando seguia para curso profissionalizante em Camaragibe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Homem de 26 anos foi atingido por ao menos 13 disparos na Avenida Belmino Correia; piloto da motocicleta também ficou ferido

Clique aqui e escute a matéria

Um ex-presidiário de 26 anos foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (01), enquanto seguia para um curso profissionalizante na Avenida Belmino Correia, principal corredor viário de Camaragibe, no Grande Recife.

Segundo informações apuradas pela TV Jornal no local, a vítima, identificada como Gleibson Silva de Souza, estava na garupa de uma motocicleta quando foi interceptada por dois homens armados que chegaram em outro veículo e efetuaram diversos disparos.

O crime ocorreu por volta das 7h46, em uma área de intenso fluxo de veículos e pedestres. Imagens de câmeras de segurança registraram a movimentação dos suspeitos e a fuga após a execução.

De acordo com informações da Polícia Civil, Gleibson seguia para uma unidade de ensino profissionalizante onde cursava administração havia cerca de quatro meses. Ele estava acompanhado do condutor da motocicleta, um homem de 38 anos.

As investigações apontam que os criminosos se aproximaram em uma motocicleta de cor escura e passaram a atirar contra a vítima. Após Gleibson cair no chão, os suspeitos ainda efetuaram novos disparos à curta distância antes de fugir.

O piloto da motocicleta também foi atingido por um tiro no braço. Mesmo ferido, conseguiu deixar o local pilotando o veículo e buscar atendimento médico. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Ao menos 13 disparos

O perito criminal Betson Fernando informou que foram identificadas pelo menos 13 lesões provocadas por arma de fogo no corpo da vítima.

"A maioria dos tiros atingiu a vítima pelas costas, o que reduz significativamente qualquer possibilidade de reação ou defesa", afirmou o perito criminal Betson Fernando.

Segundo a perícia, projéteis foram recolhidos na via pública e outros permaneceram alojados no corpo da vítima. O material será encaminhado para exames de balística, que devem apontar se os disparos partiram de uma única arma ou de mais de uma.

Vestígios encontrados no local também foram recolhidos para análise pela Polícia Científica.

Polícia investiga motivação

A Polícia Civil trata o caso como uma execução e trabalha com a hipótese de que o crime esteja relacionado ao passado criminal da vítima.

De acordo com informações repassadas aos investigadores, Gleibson possuía antecedentes por roubo e tráfico de drogas. Ele teria cumprido cerca de oito anos de prisão e deixado o sistema prisional há aproximadamente quatro meses.

Familiares relataram que o jovem estava tentando retomar a vida após ganhar liberdade e frequentava regularmente o curso profissionalizante.

A Delegacia de Homicídios esteve no local para realizar os primeiros levantamentos e instaurou inquérito para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC