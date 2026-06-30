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Mulher é morta a facadas dentro de casa no Recife; companheiro é suspeito e fugiu após o crime

Familiares relataram que o suspeito era ciumento e mantinha um comportamento violento, além de não aceitar que a vítima mantivesse amizades

Por Aisha Vitória Publicado em 30/06/2026 às 13:03
O principal suspeito é o companheiro da vítima, de 47 anos, que fugiu após o crime e segue sendo procurado
O principal suspeito é o companheiro da vítima, de 47 anos, que fugiu após o crime e segue sendo procurado - Foto: TV Jornal

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Uma mulher de 40 anos foi morta a facadas na manhã desta terça-feira (30), dentro da própria casa, na Avenida Doutor Vilas Boas, no bairro de Areias, na Zona Oeste do Recife. O caso é investigado como feminicídio.

A vítima foi identificada como Renata Veras Silva. De acordo com as primeiras informações repassadas pela polícia, o principal suspeito é o companheiro dela, de 47 anos, que fugiu após o crime e segue sendo procurado.

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Como ocorreu o crime

Segundo a Polícia Militar, o casal teria discutido durante a noite. Após a briga, o homem deixou a residência, mas retornou na manhã desta terça-feira, quando teria invadido o imóvel e desferido vários golpes de faca contra a vítima.

Um adolescente da família presenciou o crime. Além dele, a avó da vítima, uma idosa de 90 anos, ouviu os pedidos de socorro, mas Renata não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Relatos de familiares e fuga do suspeito

Familiares relataram que o suspeito era ciumento e mantinha um comportamento violento. Segundo uma parente, ele não aceitava que Renata mantivesse amizades. Ela também informou que, na noite anterior ao crime, familiares e amigos estavam reunidos na casa para acompanhar a vitória da Seleção Brasileira sobre o Japão na Copa do Mundo, quando ocorreu a discussão entre o casal.

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O filho da vítima, de 17 anos, não estava na residência no momento do crime. Ele havia saído pela manhã e recebeu a notícia da morte da mãe ao retornar.

Após o assassinato, o suspeito fugiu a pé. Equipes das polícias Militar e Civil realizam diligências para tentar localizá-lo.

A perícia foi realizada no imóvel, e o caso será investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do feminicídio.

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