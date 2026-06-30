"Enquanto não tiver corpo, não há vítima, mas há fé", diz tio de adolescente desaparecido no mar
Buscas pelo jovem de 15 anos entram no terceiro dia na Praia do Paiva, no Cabo; família cobra reforço na operação do Corpo de Bombeiros
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As buscas pelo adolescente de 15 anos entraram no terceiro dia nesta terça-feira (30), na Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. O jovem está desaparecido desde o último domingo (28), quando saiu com amigos para pedalar e tomar banho de mar.
Segundo a família, o adolescente entrou na água e teria sido arrastado pela correnteza. Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas na região com mergulhadores, embarcações e apoio aéreo. Os trabalhos desta terça-feira devem seguir até as 17h.
Família pede reforço nas buscas
Enquanto acompanha a operação, a família mantém a esperança de encontrar o adolescente. Em entrevista à TV Jornal, o tio do jovem, Eronildo, resumiu o sentimento dos familiares. "Enquanto não tiver corpo, não há vítima, mas há fé", afirmou.
Segundo Eronildo, a família espera um reforço mais elaborado nas buscas pelo adolescente. Ele afirma que os sobrevoos realizados pelo helicóptero têm durado cerca de dez minutos e que as equipes chegaram ao local depois do horário informado aos familiares.
De acordo com o ele, os bombeiros haviam previsto retomar a operação às 8h, mas os trabalhos só começaram após as 10h. Até o momento, o Corpo de Bombeiros segue com as buscas na Praia do Paiva, mas o adolescente continua desaparecido.
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