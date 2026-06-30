"Enquanto não tiver corpo, não há vítima, mas há fé", diz tio de adolescente desaparecido no mar

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Buscas pelo jovem de 15 anos entram no terceiro dia na Praia do Paiva, no Cabo; família cobra reforço na operação do Corpo de Bombeiros

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As buscas pelo adolescente de 15 anos entraram no terceiro dia nesta terça-feira (30), na Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. O jovem está desaparecido desde o último domingo (28), quando saiu com amigos para pedalar e tomar banho de mar.

Segundo a família, o adolescente entrou na água e teria sido arrastado pela correnteza. Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas na região com mergulhadores, embarcações e apoio aéreo. Os trabalhos desta terça-feira devem seguir até as 17h.

Família pede reforço nas buscas

Enquanto acompanha a operação, a família mantém a esperança de encontrar o adolescente. Em entrevista à TV Jornal, o tio do jovem, Eronildo, resumiu o sentimento dos familiares. "Enquanto não tiver corpo, não há vítima, mas há fé", afirmou.

Segundo Eronildo, a família espera um reforço mais elaborado nas buscas pelo adolescente. Ele afirma que os sobrevoos realizados pelo helicóptero têm durado cerca de dez minutos e que as equipes chegaram ao local depois do horário informado aos familiares.

De acordo com o ele, os bombeiros haviam previsto retomar a operação às 8h, mas os trabalhos só começaram após as 10h. Até o momento, o Corpo de Bombeiros segue com as buscas na Praia do Paiva, mas o adolescente continua desaparecido.

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