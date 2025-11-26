Massagem, corte de cabelo e vacinas gratuitas na Caravana da TV Jornal desta sexta (28)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Última edição da Caravana da TV Jornal leva serviços gratuitos, sorteio e atividades variadas para o público na Zona Sul do Recife

A Caravana da TV Jornal está de volta! Nesta sexta-feira (28), a Igreja Nossa Senhora do Rosário, no Pina, Zona Sul do Recife, recebe o evento aberto ao público a partir das 8h. Será uma manhã repleta de serviços gratuitos em prol da população.

Esta é a 6ª temporada do projeto, que já desembarcou em bairros como Caxangá, Mangabeira, Cordeiro e Coque, e agora chega para sua última edição do ano.

Além dos serviços oferecidos, como corte de cabelo e massagem, algumas ações e brindes acontecem paralelamente, tais como chute a gol e pula-pula para crianças, e o sorteio de brindes - que vão de AirFryer a kits variados. A Caravana da TV Jornal conta com patrocínio Becker, Fits, Unit, Treloso e Pernambuco dá Sorte e Autonunes.

Serviços gratuitos da Caravana da TV Jornal

A Caravana da TV Jornal promove diversos serviços gratuitos em parceria com seus apoiadores, além de ações promovidas pela Defensoria Pública de Pernambuco e da Prefeitura do Recife. São eles:

Saúde e bem-estar

Corte de cabelo



Pressão arterial



Teste de glicose



Avaliação nutricional



Higiene bucal



Massagem relaxante



Higienização facial

Vacinas

Tríplice Viral



Influenza



Covid-19



Difteria e Tétano



Hepatite B



Febre Amarela

Orientações públicas

Ofício de encaminhamento para 2ª via de registro de nascimento, casamento

e óbito;



e óbito; Ofício de encaminhamento para habilitação de casamento;



Orientação jurídica;



Propositura de ações judiciais (alimentos, retificação de registro

e divórcio)

Serviço

