fechar
Notícias | Notícia

Massagem, corte de cabelo e vacinas gratuitas na Caravana da TV Jornal desta sexta (28)

Última edição da Caravana da TV Jornal leva serviços gratuitos, sorteio e atividades variadas para o público na Zona Sul do Recife

Por Samantha Oliveira Publicado em 26/11/2025 às 17:53
Caravana da TV Jornal no Compaz Miguel Arraes, no bairro da Madalena, no Recife
Caravana da TV Jornal no Compaz Miguel Arraes, no bairro da Madalena, no Recife - Arquivo/JC Imagem

Clique aqui e escute a matéria

A Caravana da TV Jornal está de volta! Nesta sexta-feira (28), a Igreja Nossa Senhora do Rosário, no Pina, Zona Sul do Recife, recebe o evento aberto ao público a partir das 8h. Será uma manhã repleta de serviços gratuitos em prol da população.

Esta é a 6ª temporada do projeto, que já desembarcou em bairros como Caxangá, Mangabeira, Cordeiro e Coque, e agora chega para sua última edição do ano. 

Além dos serviços oferecidos, como corte de cabelo e massagem, algumas ações e brindes acontecem paralelamente, tais como chute a gol e pula-pula para crianças, e o sorteio de brindes - que vão de AirFryer a kits variados. A Caravana da TV Jornal conta com patrocínio Becker, Fits, Unit, Treloso e Pernambuco dá Sorte e Autonunes.

Serviços gratuitos da Caravana da TV Jornal

Jailton Jr/JC Imagem
Diversos prêmios são sorteados para o público da Caravana da TV Jornal - Jailton Jr/JC Imagem

A Caravana da TV Jornal promove diversos serviços gratuitos em parceria com seus apoiadores, além de ações promovidas pela Defensoria Pública de Pernambuco e da Prefeitura do Recife. São eles:

Saúde e bem-estar

  • Corte de cabelo
  • Pressão arterial
  • Teste de glicose
  • Avaliação nutricional
  • Higiene bucal
  • Massagem relaxante
  • Higienização facial

Vacinas

  • Tríplice Viral
  • Influenza
  • Covid-19
  • Difteria e Tétano
  • Hepatite B
  • Febre Amarela

Orientações públicas

  • Ofício de encaminhamento para 2ª via de registro de nascimento, casamento
    e óbito;
  • Ofício de encaminhamento para habilitação de casamento;
  • Orientação jurídica;
  • Propositura de ações judiciais (alimentos, retificação de registro
    e divórcio)

Serviço

Jailton Jr/JC Imagem
Caravana da TV Jornal desembarca no Compaz Atriz Lêda Alves, no Pin, na sexta-feira (24) - Jailton Jr/JC Imagem

  • Caravana da TV Jornal
  • Data: Sexta-feira, 28 de novembro 
  • Local: Igreja Nossa Senhora do Rosário | Av. Herculano Bandeira, 471, Pina, Recife
  • Horário: 8h às 12h

Leia também

Doce engano ou aliado real? Saiba mais sobre a eficácia dos suplementos em novos formatos
SUPLEMENTAÇÃO

Doce engano ou aliado real? Saiba mais sobre a eficácia dos suplementos em novos formatos
Incêndio em edifício de Boa Viagem mobiliza operação e deixa duas moradoras hospitalizadas
INCÊNDIO

Incêndio em edifício de Boa Viagem mobiliza operação e deixa duas moradoras hospitalizadas

Compartilhe

Tags