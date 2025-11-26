Massagem, corte de cabelo e vacinas gratuitas na Caravana da TV Jornal desta sexta (28)

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
A Caravana da TV Jornal está de volta! Nesta sexta-feira (28), a Igreja Nossa Senhora do Rosário, no Pina, Zona Sul do Recife, recebe o evento aberto ao público a partir das 8h. Será uma manhã repleta de serviços gratuitos em prol da população.
Esta é a 6ª temporada do projeto, que já desembarcou em bairros como Caxangá, Mangabeira, Cordeiro e Coque, e agora chega para sua última edição do ano.
Além dos serviços oferecidos, como corte de cabelo e massagem, algumas ações e brindes acontecem paralelamente, tais como chute a gol e pula-pula para crianças, e o sorteio de brindes - que vão de AirFryer a kits variados. A Caravana da TV Jornal conta com patrocínio Becker, Fits, Unit, Treloso e Pernambuco dá Sorte e Autonunes.
Serviços gratuitos da Caravana da TV Jornal
A Caravana da TV Jornal promove diversos serviços gratuitos em parceria com seus apoiadores, além de ações promovidas pela Defensoria Pública de Pernambuco e da Prefeitura do Recife. São eles:
Saúde e bem-estar
Corte de cabelo
Pressão arterial
Teste de glicose
Avaliação nutricional
Higiene bucal
Massagem relaxante
Higienização facial
Vacinas
Tríplice Viral
Influenza
Covid-19
Difteria e Tétano
Hepatite B
Febre Amarela
Orientações públicas
Ofício de encaminhamento para 2ª via de registro de nascimento, casamento e óbito;
Ofício de encaminhamento para habilitação de casamento;
Orientação jurídica;
Propositura de ações judiciais (alimentos, retificação de registro e divórcio)
Serviço
Caravana da TV Jornal
Data: Sexta-feira, 28 de novembro
Local: Igreja Nossa Senhora do Rosário | Av. Herculano Bandeira, 471, Pina, Recife