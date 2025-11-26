fechar
Notícias | Notícia

Cachorro é atropelado por motociclista e suspeito foi capturado

O cachorro, de 13 anos, acabou fugindo de casa em um descuido com o portão. Ele ficou assustado com o barulho das motos e foi atropelado

Por Zayra Pereira Publicado em 26/11/2025 às 21:26
Imagem de homem atropelando cachorro no Alto Santa Isabel
Imagem de homem atropelando cachorro no Alto Santa Isabel - Reprodução

Um homemde 19 anos foi preso nesta quarta-feira (26), no Alto Santa Isabel, Zona Norte do Recife, após atropelar um cachorro enquanto realizava uma manobra em uma motocicleta.

O caso aconteceu na noite de ontem (25), quando o cachorro, Bolinha, tentava atravessar a rua no momento em que o jovem estava empinando moto com outros dois amigos. O cachorro, de 13 anos, acabou fugindo de casa em um descuido com o portão. Um dos tutores tentou segurá-lo mas ele ficou assustado com o barulho das motos.

O Bolinha acabou correndo para o meio da pista, onde foi atingido pelo veículo, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O filho da turora, que tentou conter o cachorro, conta o desespero.

"Eu pensei 'vou tentar segurar', mas no momento que eles vieram, ele se assutou e foi para pista. Aí ele veio empinando e acabou atropelando meu cachorro", contou. "Minha mãe está arrasada porque ele era o companheiro dela. Ela é viúva e precisava dessa companhia. Está sentindo muita dor".

O homem não prestou socorro e foi localizado em sua residência, sendo autuado em flagrante por direção perigosa e crueldade contra animais. O suspeito alega que tinha o costume de empinar a moto e que não prestou socorro pois ficou com medo das consequências.

"Eu fiquei com medo da reação do dono. Eu quero pedir desculpas. Eu sinto muito. EU não queria o mal do cachorro não", afirmou o suspeito.

Ele foi levado à Central de Plantão, onde aguarda a audiência de custódia nesta quinta-feira.

