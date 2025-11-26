Cachorro é atropelado por motociclista e suspeito foi capturado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O cachorro, de 13 anos, acabou fugindo de casa em um descuido com o portão. Ele ficou assustado com o barulho das motos e foi atropelado

Clique aqui e escute a matéria

Um homemde 19 anos foi preso nesta quarta-feira (26), no Alto Santa Isabel, Zona Norte do Recife, após atropelar um cachorro enquanto realizava uma manobra em uma motocicleta.

O caso aconteceu na noite de ontem (25), quando o cachorro, Bolinha, tentava atravessar a rua no momento em que o jovem estava empinando moto com outros dois amigos. O cachorro, de 13 anos, acabou fugindo de casa em um descuido com o portão. Um dos tutores tentou segurá-lo mas ele ficou assustado com o barulho das motos.

O Bolinha acabou correndo para o meio da pista, onde foi atingido pelo veículo, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O filho da turora, que tentou conter o cachorro, conta o desespero.

"Eu pensei 'vou tentar segurar', mas no momento que eles vieram, ele se assutou e foi para pista. Aí ele veio empinando e acabou atropelando meu cachorro", contou. "Minha mãe está arrasada porque ele era o companheiro dela. Ela é viúva e precisava dessa companhia. Está sentindo muita dor".

O homem não prestou socorro e foi localizado em sua residência, sendo autuado em flagrante por direção perigosa e crueldade contra animais. O suspeito alega que tinha o costume de empinar a moto e que não prestou socorro pois ficou com medo das consequências.

"Eu fiquei com medo da reação do dono. Eu quero pedir desculpas. Eu sinto muito. EU não queria o mal do cachorro não", afirmou o suspeito.

Ele foi levado à Central de Plantão, onde aguarda a audiência de custódia nesta quinta-feira.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />