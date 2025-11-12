fechar
Boteco do Barra recebe MC Tubah e Yannis Kampos nesta sexta-feira (14)

Veja detalhes sobre o quadro do Boteco do Barra, que nesta sexta-feira (14) contará com muita música e os tradicionais petiscos da Natto

Por Paloma Xavier Publicado em 12/11/2025 às 15:14
Jurema Fox com MC Tubah e Yannis Kampos no Boteco desta sexta-feira (14)
Jurema Fox com MC Tubah e Yannis Kampos no Boteco desta sexta-feira (14) - Renato Ramos/JC Imagem

O final de semana está chegando e, para dar o start na programação, nada melhor que um momento de música e descontração com a Turma do Barra. Nesta sexta-feira (14), quem marca presença no Boteco do Barra é o MC Tubah e a cantora Yannis Kampos, “A Marquesa”.

A festa fica ainda mais especial com os petiscos da Natto, feitos para qualquer momento nas melhores companhias.

MC Tubah

Renato Ramos/JC Imagem
MC Tubah no Boteco do Barra - Renato Ramos/JC Imagem

MC Tubah, que teve seu nome artístico inspirado em um apelido dos tempos de escola - "Tubarão" -, iniciou a carreira cantando funk, migrou para o brega funk e depois para o brega romântico.

Pela primeira vez no Boteco do Barra, o artista revelou que tem uma série de novidades e projetos em andamento, além de uma agenda de shows bastante preenchida. "Uma das novidades é o Clássico 2.0, que já está disponível nas principais plataformas. É um audiovisual com bregas das antigas, que inclusive a galera está curtindo bastante", conta.

Yannis Kampos

Renato Ramos/JC Imagem
Yannis Kampos no Boteco do Barra - Renato Ramos/JC Imagem

Conhecida como “A Marquesa”, a cantora Yannis Kampos começou a ganhar visibilidade com vídeos no Instagram. A artista explica que inicialmente fazia covers de sertanejo, brega e arrocha. Agora, seu foco está na mescla de brega e arrocha.

Yannis conta que seu próximo lançamento terá um gostinho especial: "Eu cresci escutando brega, e meu novo projeto é uma regravação de uma música sertaneja no ritmo de brega. Depois, pretendo aumentar esse repertório". A faixa está prevista para ser lançada em novembro.

Ela também relembra o promocional, lançado neste ano. "Já está disponível no Youtube, no Sua Música e em plataformas de arrocha. Algumas faixas estão no Spotify. O pessoal está ouvindo e curtindo bastante", finaliza.

Como assistir o Boteco do Barra?

O programa Turma do Barra pode ser acompanhado na TV Jornal, no canal do Youtube e no site da emissora. Quem não conseguiu assistir a programação ao vivo pode conferir o programa na íntegra no Youtube.

