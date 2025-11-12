Boteco do Barra recebe MC Tubah e Yannis Kampos nesta sexta-feira (14)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Veja detalhes sobre o quadro do Boteco do Barra, que nesta sexta-feira (14) contará com muita música e os tradicionais petiscos da Natto

Clique aqui e escute a matéria

O final de semana está chegando e, para dar o start na programação, nada melhor que um momento de música e descontração com a Turma do Barra. Nesta sexta-feira (14), quem marca presença no Boteco do Barra é o MC Tubah e a cantora Yannis Kampos, “A Marquesa”.

A festa fica ainda mais especial com os petiscos da Natto, feitos para qualquer momento nas melhores companhias.

MC Tubah

MC Tubah no Boteco do Barra - Renato Ramos/JC Imagem

O MC Tubah, que teve seu nome artístico inspirado em um apelido dos tempos de escola - "Tubarão" -, iniciou a carreira cantando funk, migrou para o brega funk e depois para o brega romântico.

Pela primeira vez no Boteco do Barra, o artista revelou que tem uma série de novidades e projetos em andamento, além de uma agenda de shows bastante preenchida. "Uma das novidades é o Clássico 2.0, que já está disponível nas principais plataformas. É um audiovisual com bregas das antigas, que inclusive a galera está curtindo bastante", conta.

Yannis Kampos

Yannis Kampos no Boteco do Barra - Renato Ramos/JC Imagem

Conhecida como “A Marquesa”, a cantora Yannis Kampos começou a ganhar visibilidade com vídeos no Instagram. A artista explica que inicialmente fazia covers de sertanejo, brega e arrocha. Agora, seu foco está na mescla de brega e arrocha.

Yannis conta que seu próximo lançamento terá um gostinho especial: "Eu cresci escutando brega, e meu novo projeto é uma regravação de uma música sertaneja no ritmo de brega. Depois, pretendo aumentar esse repertório". A faixa está prevista para ser lançada em novembro.

Ela também relembra o promocional, lançado neste ano. "Já está disponível no Youtube, no Sua Música e em plataformas de arrocha. Algumas faixas estão no Spotify. O pessoal está ouvindo e curtindo bastante", finaliza.

Como assistir o Boteco do Barra?

O programa Turma do Barra pode ser acompanhado na TV Jornal, no canal do Youtube e no site da emissora. Quem não conseguiu assistir a programação ao vivo pode conferir o programa na íntegra no Youtube.