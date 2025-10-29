Mãe denuncia professora de agressão contra criança de 4 anos em creche do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A criança não quer mais ir à escola e disse a mãe que a professora puxou seu cabelo porque ela queria um algodão doce. Confira detalhes

Um mulher denunciou a professora de sua filha, nesta quarta-feira (29), após um possível episódio de violência, em uma Creche Municipal do Recife, localizada no bairro do Coque.

Nas imagens registradas por uma outra mãe, que acompanhava o filho em um passeio da creche, é possível notar o momento em que a menina aparece chorando bastante após a agressão.



O vídeo foi enviado à mãe da criança, que denunciou o caso: "Na minha filha, foi um puxavante de cabelo, que outra pessoa relatou a mim, porque eu não estava presente. Quando eu vi, isso já tinha acontecido. Outras mães relataram que tinha alguns maltratos com seus filho, puxavante de orelha, um beliscão".

Leia Também PM à paisana atira em homem que tentou assaltá-lo em Campo Grande

A mãe conta que ao observar o vídeo, buscou a diretora da creche, para que as devidas providências fossem tomadas.

"Ela disse que não sabia de nada e que ia procurar resolver dentro da creche", contou a mãe.

A criança não quer mais ir à escola e disse a mãe que a professora puxou seu cabelo porque ela queria um algodão doce.

A Polícia Civil e o Conselho Tutelar investigam o caso.

"A criança não quer ir à ecola e a gente encaminhou para o acompanhamento psicológico. O que tinha de ser feito, foi para a DPCA, porque eles vão instaurar o inquérito", disse Jeane Oliveira, conselhera tutelar.

Em nota, a Secretaria da Educação do Recife afirma que não houve agressão, apenas um desentendimento entre familiares e equipe escolar. Além disso, também informam que a professora foi transferida por precaução e o caso segue sendo investigado pela gestão.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

