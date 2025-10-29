fechar
Mãe denuncia professora de agressão contra criança de 4 anos em creche do Recife

A criança não quer mais ir à escola e disse a mãe que a professora puxou seu cabelo porque ela queria um algodão doce.

Por Zayra Pereira Publicado em 29/10/2025 às 21:43
Imagem gravada por mãe em passeio escolar, mostrando agressão contra criança
Imagem gravada por mãe em passeio escolar, mostrando agressão contra criança - Reprodução

Um mulher denunciou a professora de sua filha, nesta quarta-feira (29), após um possível episódio de violência, em uma Creche Municipal do Recife, localizada no bairro do Coque.

Nas imagens registradas por uma outra mãe, que acompanhava o filho em um passeio da creche, é possível notar o momento em que a menina aparece chorando bastante após a agressão. 

O vídeo foi enviado à mãe da criança, que denunciou o caso: "Na minha filha, foi um puxavante de cabelo, que outra pessoa relatou a mim, porque eu não estava presente. Quando eu vi, isso já tinha acontecido. Outras mães relataram que tinha alguns maltratos com seus filho, puxavante de orelha, um beliscão".

A mãe conta que ao observar o vídeo, buscou a diretora da creche, para que as devidas providências fossem tomadas.

"Ela disse que não sabia de nada e que ia procurar resolver dentro da creche", contou a mãe.

A criança não quer mais ir à escola e disse a mãe que a professora puxou seu cabelo porque ela queria um algodão doce. 

A Polícia Civil e o Conselho Tutelar investigam o caso.

"A criança não quer ir à ecola e a gente encaminhou para o acompanhamento psicológico. O que tinha de ser feito, foi para a DPCA, porque eles vão instaurar o inquérito", disse Jeane Oliveira, conselhera tutelar.

Em nota, a Secretaria da Educação do Recife afirma que não houve agressão, apenas um desentendimento entre familiares e equipe escolar. Além disso, também informam que a professora foi transferida por precaução e o caso segue sendo investigado pela gestão.

