Evento movimenta o setor fitness em Olinda

Maior feira fitness do Norte e Nordeste acontece de 17 a 19 de outubro e deve reunir 10 mil visitantes em três dias de palestras, negócios e inovação

O Recifitness 2025 vai transformar o Centro de Convenções de Pernambuco (Cecon) no ponto de encontro dos apaixonados por saúde, bem-estar e performance.

Entre os dias 17 e 19 de outubro, o evento, considerado o maior do setor no Norte e Nordeste, reunirá mais de 50 marcas expositoras, palestras com grandes nomes do fitness e experiências imersivas que unem conteúdo, tecnologia e entretenimento.

A programação inclui batalhas esportivas, rodadas de negócios, demonstrações de maquinários e palestras com especialistas e influenciadores.

Um dos momentos mais esperados é a participação do empresário e criador de conteúdo Renato Cariani, que apresenta no sábado (18) a palestra “Do suor ao sucesso”, seguida de sessão de fotos com fãs. O influenciador Júlio Mamute também marca presença na abertura do segundo dia.

Inovação e mercado em expansão

Segundo a produtora e idealizadora Juliana Medeiros, o evento é um espaço de conexão e aprendizado que reflete o crescimento do mercado fitness. “A Recifitness é mais do que uma feira — é um hub de tendências, negócios e oportunidades. A cada edição, o público aumenta e o setor se fortalece”, afirma.

A expectativa da organização é de movimentar cerca de R$ 10 milhões em negócios diretos e indiretos, entre vendas, hospedagem e serviços. A feira funcionará das 10h às 20h e deve receber 10 mil visitantes ao longo dos três dias.

Arena Tech e novas experiências

Entre as novidades da edição 2025 está a Arena Tech, desenvolvida em parceria com a Siri Tech. O espaço trará realidade virtual aplicada ao treino, simulações interativas e inteligência artificial, oferecendo uma visão prática de como a tecnologia pode transformar o desempenho e a experiência nas academias.

Além disso, o público terá acesso à Arena Saúde e à Arena Funcional, com serviços gratuitos como avaliação física, quick massage e orientações nutricionais.

Competições e entretenimento

O evento também promove a Batalha de Cross, com o hexacampeão Anderon Primo, e a Batalha das Academias, conduzida pelo professor Renê Albino, em formato de game show de dança.

“Queremos celebrar o movimento em todas as formas, oferecendo experiências que unem aprendizado, inspiração e diversão”, resume Juliana Medeiros.

As inscrições já estão abertas no site oficial da Recifitness 2025, com opções de ingresso diário, passaporte para os três dias e área VIP com acesso à palestra de Renato Cariani.