Resumo das novelas 16.10: Heitor termina com Rubi e diz que vai se casar com Maribel para não ferir Alessandro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Alessandro implora que Rubi escolha o amor em vez da ambição e promete lhe dar tudo. Rubi, no entanto, vai atrás de Heitor no escritório

SBT/TV JORNAL

(14h) Maria do Bairro

Soraya manda Aldo deixar a cidade para não envolvê-la. Maria enfrenta a vilã e promete colocá-la atrás das grades. Luís Fernando conta a Vitória o que aconteceu com Nandinho. Soraya ofende Maria, que revida com um tapa. A criminosa jura vingança. Aldo tenta falar com o pai, mas não consegue. O médico avisa que Esperança precisa ser hospitalizada e que denunciará Soraya. A polícia chega à mansão, e o delegado interroga a mulher, que mente dizendo que tudo foi um acidente e que Alícia é desequilibrada. Alícia grita por socorro, e o delegado desconfia. Nandinho pede notícias de Alícia e Esperança. O delegado decide prender Soraya para continuar as investigações. Nandinho agradece a Aldo por tê-lo salvado, e Maria conta a Luís Fernando que esteve na casa da vilã.

(14h45) Rubi

Heitor termina com Rubi e diz que vai se casar com Maribel para não ferir Alessandro. Rubi tenta convencê-lo a ficar com ela e admite que não sabe mais viver sem seu amor. Mais tarde, ela aparece no apartamento de Heitor e Maribel e ironiza o casal. Maribel comemora a confirmação da data do casamento, sem perceber o constrangimento do noivo. Rubi abraça Maribel e sussurra a Heitor que ele a fez infeliz, desejando que, ao menos, faça sua amiga feliz. Heitor reafirma a Maribel que ela é a mulher de sua vida. Alessandro implora que Rubi escolha o amor em vez da ambição e promete lhe dar tudo. Rubi, no entanto, vai atrás de Heitor no escritório.

(21h) A-Mar

Érika pede a Yazmín que faça Fabián acreditar que lhe dará uma chance como pai e que não se esqueça do acordo de apoio mútuo, caso contrário, ela poderá revelar que tem um vício. A policial Matilde confirma a Fabián a morte de Tiburón, Estrella ouve a notícia e conta a Perla que seu agressor foi encontrado morto na praia. Fabián busca remediar seu erro com Estrella e, por meio de uma carta, reconhece que jamais deveria ter duvidado de sua capacidade como mulher. Estrella diz a Fabián que Érika suspeita que possa haver um relacionamento entre os dois, mas eles concordam que é absurdo que um afeto especial possa nascer.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul

Ceren se enfurece ao ver a cama de casal preparada para ela. A mais nova Karaçay engana a amiga de Cemre e localiza os testes que a garota realizou para averiguar a seringa encontrada no quarto de Nedim. Seher se dedica a convencer Cemre a repensar suas decisões em relação à irmã. Nedim mostra sinais de melhora. Em busca de respostas, Cemre liga para a colega química, que antes disso é interceptada por Seniz. Acusada injustamente de tramar em detrimento a Ceren, a enfermeira é expulsa da mansão. Ceren impõe que Seher escolha entre as duas filhas.

RECORD – CANAL 9

(21h) O Senhor e a Serva

Depois de uma confissão inesperada, Priscus faz um pedido à Máxima. Sozinha em casa, Elisa recebe um visitante.

(22) Reis

Depois de revelar a Bateseba que é o responsável pela morte de Urias, Davi explica à esposa que Deus sempre o alertou sobre a inclinação dele com as mulheres, mas ele mesmo não deu ouvidos. Após o parto de Mizpá, Joabe percebe que a esposa não reage. Com Ashira no colo, ele chama pela israelita e começa a se desesperar. “Não faz isso comigo, Mizpá”, diz o comandante, aos prantos. O profeta Natan conhece o pequeno Salomão, filho de Davi e Bateseba. Ele diz que o israelita é muito amado pelo Senhor e, por isso, também terá outro nome: Jedidias (II Samuel 12:25). Em seguida, a narradora da série explica ao filho dela: “Quem sabe um dia a gente não descobre por que Deus deu o nome de filho amado para o seu pai”. Davi deixa claro que o jovem não foi o responsável pela morte do irmão, mas, no meio da briga, Amnon empurra o pai, que bate com a cabeça. Fim da temporada.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!

Inês consegue despistar Celso, e faz Sandra despertar. Dita se recupera e conta a Tamires sobre o ocorrido com Sandra. Cunegundes afirma a Medeia que Asdrúbal não pode saber sobre o mapa que carrega no sapato. Samir confessa que gostaria de ser o filho sumido de Candinho. Paixão revela a Lúcio que seus exames de saúde pioraram. Araújo devolve os vestidos de Olga para Haydée. Estela dança com Túlio, e os dois se beijam. Celso faz um pronunciamento na rádio chamando por Estela. Sandra procura Celso.

(19h40) Dona de Mim

Rosa exige que Samuel e Jaques parem de brigar, e afirma que Sofia deve voltar para casa. Leo apoia Sofia, que sente medo de Jaques. Breno e Caco discutem. Samuel conversa com Filipa. Rosa pede que Filipa lute pela guarda de Sofia, e Jaques comemora. Samuel decide entrar com o pedido de guarda da irmã. Gisele protesta com a decisão de Ayla de abrigar Caco em sua casa. Davi se interessa por Bárbara. Jeff e Stephany se beijam. Filipa afirma a Danilo que Nina gosta dele. Leo implora para que Filipa retire o pedido de guarda de Sofia.

(21h20) Vale Tudo

Não será divulgado.