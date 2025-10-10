Como saber se preciso devolver o benefício do Auxílio Emergencial? Entenda como funciona a devolução

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com informações, 117 mil famílias precisarão realizar a devolução dos valores recebidos dentro do prazo de até 60 dias

O novo levantamento do Governo Federal identificou que mais de 100 mil pessoas receberam o Auxílio Emergencial, ofertado durante a Pandemia de Covid-19, de maneira irregular.

De acordo com informações, 117 mil famílias precisarão realizar a devolução dos valores recebidos, dentro do prazo de até 60 dias, retornando um montante de R$ 478 mil para o Governo.

Como saber se preciso devolver o auxílio emergencial?

Desde março deste ano, a União vem contactando as pessoas que receberam o valor de maneira indevida, através do aplicativo Gov.br, Whatsapp e até mesmo mensagens de texto.

Em caso se dúvidas sobre o recebimento do benefício, também é possível consultar através dos canais oficiais do Governo Federal, tendo em vista que a devolução ocorre de maneira voluntária, através do app Notifica ou do site VEJAE.

É importante lembrar que o Governo não enviará links de pagamentos, chaves pix ou boletos através do Whatsapp ou mensagens de texto.

Caso o beneficiado conteste o enquadramento no grupo indevido, é possível contestar através dos canais. Vale frisar que o não pagamento pode ocasionar no cadastro do CPF na Dívida Ativa, o cadastro de devedores nacional, além da execução fiscal.

