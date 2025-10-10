177 mil pessoas que receberam o Auxílio Emergencial indevidamente terão que devolver valores
Os beneficiados de maneira irregular terão 60 dias para devolver o montante, que totaliza o valor de R$ 478 milhões. Confira detalhes
O Governo Federal realizou um levantamento e foi constatado que 177 mil famílias receberam o Auxílio Emergencial, disponibilizado durante a Pandemia de Covid-19, de maneira indevida.
Os beneficiados de maneira irregular estão sendo notificados desde o mês de março e terão 60 dias para devolver o montante, que totaliza o valor de R$ 478 milhões.
"Em março de 2025 a União Federal passou a notificar, via aplicativo, via whatsapp, via mensagem de texto, aquelas pessoas que receberam indevidamente e elas precisam devolver no prazo de 60 dias", contou o advogado André Albuquerque.
Devolução
Para realizar a devolução é necessário abrir o aplicativo Notifica, onde há a opção de devolução em até 60 parcelas, com valor mínimo de R$ 50 e sem juros. Além disso, também é possível devolver através do site VEJAE, do Governo Federal.
É importante ressaltar que o Governo Federal não envia links e nem boletos pelo Whatsapp ou mensagem de texto, por isso, a pessoa que recebeu indevidamente deve buscar os canais oficiais para devolver voluntariamente.
Pessoas que receberam o valor devidamente e mesmo assim foram notificados podem recorrer, como explica o advogado: "A todos é garantido o contraditório e a ampla defesa em processos administrativos. A União Federal quando notifica aquela pessoa que recebeu, supostamente, de forma indevida o benefício, pode apresentar uma impugnação, uma defesa via aplicativo também, tanto no Notifica quanto no site VEJAE".
Em caso de não pagamento, a UNião Federal irá protestar o CPF, que será inscrito na Dívida Ativa, o cadastro de devedores nacional, e consequentemente realizar execuções fiscais contra os devedores.
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />