fechar
Turma do Barra |

Programação da TV, 24.09: 'Turma do Barra' agita o começo da tarde com diversão e humor

Com Flávio Barra, Jurema Fox e Carlos Santos a alegria e emoção estão garantidas para te fazer companhia. Confira a programação da TV

Por JC Publicado em 24/09/2025 às 12:50 | Atualizado em 24/09/2025 às 12:53
- JC Imagem

TV Jornal/SBT 2

  • 04:45 – SBT Manhã
  • 06:30 – Primeiro Impacto PE
  • 07:30 – SBT Manhã
  • 08:30 – Bom Dia & Cia com Patati Patatá
  • 09:30 – Primeiro Impacto
  • 11:00 – Cotidiano
  • 11:30 – TV Jornal Meio Dia
  • 13:20 – Turma do Barra
  • 14:00 – Maria do Bairro
  • 14:45 – Rubi
  • 15:30 – Fofocalizando
  • 16:45 – Casos de Família
  • 17:30 – Aqui Agora
  • 18:30 – O Povo Na TV
  • 19:45 – SBT Brasil
  • 21:00 – As Filhas da Senhora Garcia
  • 22:30 – Programa do Ratinho
  • 23:30 – Arena SBT
  • 00:45 – The Noite
  • 01:45 – Operação Mesquita
  • 02:15 – SBT Podnight
  • 03:00 – SBT Notícias

Leia Também

TV Tribuna/Band 4

  • 05:45 – Oração do Dia Com Profeta Vinícius Iracet
  • 06:00 – Igreja das Nações
  • 06:45 – Jornal Bandnews
  • 07:00 – Valor da Vida
  • 08:00 – Agro Band
  • 08:15 – Igreja Internacional da Graça de Deus
  • 08:35 – Bora Brasil
  • 11:00 – Jogo Aberto
  • 12:00 – Jornal da Tribuna – 1ª Edição
  • 13:00 – Jogo Aberto Pernambuco
  • 13:50 – Hora da Treta
  • 14:10 – Bem Você
  • 14:30 – Melhor da Tarde
  • 16:00 – Brasil Urgente
  • 17:30 – Brasil Urgente Pernambuco
  • 18:50 – Jornal da Tribuna – 2ª Edição
  • 19:20 – Jornal da Band
  • 20:30 – Cruel Istambul
  • 21:25 – Show da Fé
  • 22:20 – Perrengue do Dia
  • 22:45 – Melhor da Noite
  • 00:15 – Jornal da Noite
  • 01:10 – Esporte Total
  • 02:00 – Igreja Universal do Reino de Deus

REDE TV/CANAL 6

  • 05:00 – Igreja Internacional da Graça de Deus
  • 08:30 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 09:30 – Ultrafarma
  • 10:00 – Manhã Com Você
  • 10:45 – Fica Com a Agente
  • 12:00 – Bola na Rede
  • 13:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 15:00 – A Tarde é Sua
  • 17:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 18:00 – Brasil do Povo
  • 19:55 – Rede TV! News
  • 20:30 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 21:30 – Hipercap Brasil
  • 22:45 – SuperPop
  • 00:00 – Companhia Certa
  • 00:30 – Leitura Dinâmica
  • 01:00 – Jogo Na Tela
  • 02:00 – Madrugada Animada
  • 03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV Guararapes/Record 9

  • 06:30 – Balanço Geral PE
  • 08:30 – Fala Brasil
  • 09:35 – Hoje em Dia
  • 11:30 – Balanço Geral PE
  • 14:40 – Vem Pernambuco
  • 15:30 – A Escrava Isaura
  • 18:00 – Cidade Alerta Pernambuco
  • 18:05 – Esporte Record Pernambuco
  • 18:15 – Cidade Alerta Pernambuco
  • 19:15 – Jornal Guararapes
  • 19:55 – Jornal da Record
  • 21:00 – A Vida de Jó
  • 22:00 – Reis
  • 22:30 – A Fazenda
  • 00:00 – Chicago Med
  • 00:40 – Jornal da Record
  • 00:45 – Programação IURD

TVU/TV Brasil 11

  • 06:00 – Univerciência
  • 06:30 – Rural Produtivo
  • 07:00 – TV Brasil Animada
  • 12:30 – Stadium 1º Tempo
  • 12:45 – Repórter Brasil Tarde
  • 13:30 – Vem Ver
  • 14:00 – Brasil Visto de Cima
  • 14:30 – Parques do Brasil
  • 15:00 – Meu Pedaço do Brasil
  • 15:30 – Expedições
  • 16:00 – Sem Censura
  • 18:00 – Brasil Visto de Cima
  • 18:30 – Stadium
  • 19:00 – Repórter Brasil Noite
  • 20:00 – Sangue Oculto
  • 21:00 – Sessão de Cinema: Um Porto Seguro
  • 23:00 – Trilha de Letras
  • 23:30 – Sem Censura
  • 01:30 – Sangue Oculto
  • 02:30 – Trilha de Letras
  • 03:00 – Sessão de Cinema: Um Porto Seguro
  • 05:00 – Brasil Visto de Cima

TV Globo 13

  • 04:00 – Hora Um
  • 06:00 – Bom Dia Pernambuco
  • 08:30 – Bom Dia Brasil
  • 09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta
  • 10:35 – Mais Você
  • 11:45 – NE1
  • 13:00 – Globo Esporte
  • 13:25 – Jornal Hoje
  • 14:45 – Terra Nostra
  • 15:35 – Sessão da Tarde: Os Homens São de Marte... e É pra Lá que Eu Vou
  • 17:05 – A Viagem
  • 18:05 – Êta Mundo Melhor!
  • 18:45 – NE2
  • 19:15 – Dona de Mim
  • 20:00 – Jornal Nacional
  • 20:35 – Vale Tudo
  • 21:20 – Copa Libertadores: Palmeiras x River Plate
  • 23:30 – Segue o Jogo
  • 23:45 – Estrela da Casa
  • 00:05 – Jornal da Globo
  • 00:55 – Conversa Com Bial
  • 01:35 – Dona de Mim (R)
  • 02:20 – Comédia Na Madrugada I
  • 03:10 – Comédia Na Madrugada II

Saiba como se inscrever na newsletter JC

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

SBT confirma lançamento de canal de notícias liderado por ministro de Bolsonaro
Fábio Faria

SBT confirma lançamento de canal de notícias liderado por ministro de Bolsonaro
Fenômeno no streaming, Chiquititas deixa o catálogo da Netflix; saiba quando!
Chiquititas

Fenômeno no streaming, Chiquititas deixa o catálogo da Netflix; saiba quando!

Compartilhe

Tags